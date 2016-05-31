پزشکان نسخه نویس با تعرفه ۱۰ درصدی دچار مشکل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایرج خسرونیا با اشاره به اینکه بودجه کل کشور هنوز مشخص نشده و مشکل را می توان در نگاه بزرگتر دید، افزود: وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی طی چندین جلسه نظرات کارشناسی خود را به شورای عالی بیمه ارائه دادند اما عدد و رقم ها کاهش یافت و خود دولت تصمیم گرفت تا افزایشی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد را برای تعرفه های پزشکی تعیین کند.

وی با ابراز نگرانی برای پزشکان نسخه نویس، گفت: در کمال تعجب با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه های پزشکی رو به رو شدیم و این در حالی است که مالیات جامعه پزشکی ۱۰۰ درصد اضافه شده است .

خسرونیا ادامه داد : برخی گروه های پزشکی که سال گذشته افزایش تعرفه داشتند امسال برایشان افزایشی در نظر گرفته نشده و برخی گروه ها نیز ۵ درصد افزایش تعرفه داشتند که این وضعیت نگران کننده است.

به گفته وی، با این افزایش ناچیز تعرفه ها گروه های نسخه نویس متحمل بیشترین ضرر می شوند در حالی که مخارج آنها ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است .

خسرونیا با اشاره به اینکه افزایش تعرفه ها نسبت به پارسال کمتر است، تصریح کرد: در چنین شرایطی اغلب گروه های پزشکی با مشکل مواجه می شوند زیرا قیمت تمامی اقلام افزایش قابل توجهی داشته اما میزان افزایش درآمد پزشکان تنها ۱۰ درصد است .