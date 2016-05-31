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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۳۴

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی:

اعتبار تملک دارایی خراسان شمالی ۲۱ درصد افزایش یافت

اعتبار تملک دارایی خراسان شمالی ۲۱ درصد افزایش یافت

بجنورد- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: اعتبار تملک دارایی خراسان شمالی نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا بهمن پور ظهر سه شنبه در نشست کارگروه بسیج رسانه و اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: طی امسال اعتبار تملک دارایی خراسان شمالی به میزان ۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال گذشته از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بابیان اینکه اعتبار حقوق و مزایای کارمندان دولت امسال ۱۶ درصد افزایش داشته است تصریح کرد: طی امسال برای حقوق کارمندان دولت ۶۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار  در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: باتوجه به اینکه ۳۱۴ میلیارد تومان برای درآمد خراسان شمالی پیش بینی شده است، این میزان نسبت به سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان شمالی اظهار داشت: امسال ۲۶۲ میلیارد تومان برای درآمد زایی خراسان شمالی پیش بینی شده است.

کد مطلب 3673933

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