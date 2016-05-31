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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

اظهارنظر جالب رستمی بعد از ركوردشكني:

با مربیگری خودم توانستم رکورد جهان را بشكنم!

با مربیگری خودم توانستم رکورد جهان را بشكنم!

ركورددار دسته ۸۵ كيلوگرم وزنه برداري جهان پس از اين موفقيت اظهارات جالب توجهي را مطرح كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، کیانوش رستمی كه عصر امروز توانست ركورد جهان را دو كيلوگرم ارتقا دهد در جمع خبرنگاران گفت: امروز خودم مربي خودم بودم و توانستم در یک ضرب و دو ضرب رکورد جهان را بشكنم!

وي ادامه داد: دو بار در حركت دو ضرب و یک ضرب بروي تخته آمدم و اصلا فشار زيادي نيز براي ركوردشكني متحمل نشدم. اين موفقيت باعث شد تا براي المپيك بيشتر و سنگين تر تمرين كنم تا كيانوش آماده و مدعي را در اين ميدان بزرگ ببينيد.

رستمي در واكنش به تمرينات انفرادي خود گفت:همه ديديم كه نتیجه تمرینات من به رکوردشكني منتهي شد اما در هر حال خوشحالم که نام ایران در جدول جهانی باقي ماند.

کیانوش رستمی امروز سه شنبه در مسابقات بین المللی جام فجر و گزینشی المپیک در دسته ۸۵ کیلوگرم موفق شد در حرکت یک ضرب وزنه ۱۷۵ کیلوگرم را بالای سر ببرد. این وزنه بردار در حرکت دو ضرب هم وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را مهار کرد تا رکورد جهانی را دو کیلو ارتقا بدهد. در مجموع هم رستمی با ۳۹۵ کیلوگرم، رکورد جهانی را یک کیلو ارتقا داد.

رکورد دو ضرب جهان پیش از این ۲۱۸ کیلوگرم بود و به ژانگ از کشور چین اختصاص داشت که در سال ۱۹۹۸ این رکورد را زده بود.

کد مطلب 3673935

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