استان کرمانشاه نیازمند مشاغل جدید است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز سه شنبه در کارگروه شورای اشتغال در استانداری کرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری و از آنجا که استان کرمانشاه دارای منابع خوبی است باید دستگاه ها از جمله اداره کار و امور اجتماعی نگاه جدیدی به تامین منابع بیندازند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه باید بر طرح های با اشتغالزایی بالا متمرکز شد، گفت: امسال باید نگاه کارگروه اشتغال به توسعه سرمایه گذاری و اشتغالزایی نگاهی نو باشد و در این میان با برنامه ریزی دقیق و برآورد ریالی اجرای طرح های اشتغالزا، سهمی مناسب را برای اشتغالزایی از وزارت کار و رفاه دریافت کنیم.

رحیمی از مدیران حاضر در جمع خواستار شفاف سازی تسهیلات مورد نیاز و تهیه الزامات تحقق برنامه های پیشنهادی اشتغالزا شد و بیان کرد: با توجه به در پیش داشتن سفر رئیس دولت به استان، برنامه های دستگاه های اجرایی استان باید مبتنی بر یک سلسله درخواست ها و برنامه هایی شفاف با تعیین تسهیلات مورد نیاز باشد.

وی با تاکید برلزوم ایجاد مشاغل جدید افزود: در این میان مشاغلی نظیر فرآوری زیتون، برپایی بازار در راسته بازار شهرستانهای سرپلذهاب و روانسر از جمله مشاغل مذکور است.

رحیمی با اشاره به اینکه باید از فکرهای قدیمی رها شد و در راستای استفاده حداکثری از امکانات گام برداشت خواستار این شد که منابع آبی استان در امور زراعی و باغی نیز به کارگیری شود و همچنین از ظرفیتهای ادارات زیر مجموعه جهاد کشاورزی نظیر تعاون روستایی و امور عشایری استفاده شود.