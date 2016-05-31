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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۱:۵۲

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه:

استان کرمانشاه نیازمند مشاغل جدید است

استان کرمانشاه نیازمند مشاغل جدید است

کرمانشاه - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه برلزوم ایجاد مشاغل جدید در استان کرمانشاه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز سه شنبه در کارگروه شورای اشتغال در استانداری کرمانشاه، اظهار داشت: با توجه به نامگذاری امسال به نام "اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل" از سوی مقام معظم رهبری و از آنجا که استان کرمانشاه دارای منابع خوبی است باید دستگاه ها از جمله اداره کار و امور اجتماعی نگاه جدیدی به تامین منابع بیندازند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه باید بر طرح های با اشتغالزایی بالا متمرکز شد، گفت: امسال باید نگاه کارگروه اشتغال به توسعه سرمایه گذاری و اشتغالزایی نگاهی نو باشد و در این میان با برنامه ریزی دقیق و برآورد ریالی اجرای طرح های اشتغالزا، سهمی مناسب را برای اشتغالزایی از وزارت کار و رفاه دریافت کنیم.

رحیمی از مدیران حاضر در جمع خواستار شفاف سازی تسهیلات مورد نیاز و تهیه الزامات تحقق برنامه های پیشنهادی اشتغالزا شد و بیان کرد: با توجه به در پیش داشتن سفر رئیس دولت به استان، برنامه های دستگاه های اجرایی استان باید مبتنی بر یک سلسله درخواست ها و برنامه هایی شفاف با تعیین تسهیلات مورد نیاز باشد.

وی با تاکید برلزوم ایجاد مشاغل جدید افزود: در این میان مشاغلی نظیر فرآوری زیتون، برپایی بازار در راسته بازار شهرستانهای سرپلذهاب و روانسر از جمله مشاغل مذکور است.

رحیمی با اشاره به اینکه باید از فکرهای قدیمی رها شد و در راستای استفاده حداکثری از امکانات گام برداشت خواستار این شد که منابع آبی استان در امور زراعی و باغی نیز به کارگیری شود و همچنین از ظرفیتهای ادارات زیر مجموعه جهاد کشاورزی نظیر تعاون روستایی و امور عشایری استفاده شود.

کد مطلب 3673945

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