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۱۱ خرداد ۱۳۹۵، ۲۲:۵۵

۴ کشته و ۱۳ زخمی در انفجار انتحاری جنوب کرکوک

۴ کشته و ۱۳ زخمی در انفجار انتحاری جنوب کرکوک

وقوع انفجاری انتحاری در یک پست بازرسی در منطقه «سلیمان بک» در جنوب کرکوک دست کم ۴ کشته و ۱۳ زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المدی پرس، در پی انفجار انتحاری روز سه شنبه در یک پست بازرسی در جنوب کرکوک دست کم ۱۷ نفر کشته و زخمی شدند.

در این انفجار انتحاری که در یک پست بازرسی در منطقه «سلیمان بیک» روی داد ۴ نفر کشته و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند که اغلب آنها را عناصر حشدالشعبی عراق تشکیل می دهند.

یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین روز سه شنبه اعلام کرد که این انفجار انتحاری در ورودی ناحیه سلیمان بیک در شرق تکریت واقع در ۱۷۰ کیلومتری شمال بغداد روی داد. از سوی دیگر «یلماز النجار» از فرماندهان حشدالشعبی اعلام کرد که دو تروریست انتحاری عامل این انفجار تروریستی بودند.

لازم به ذکر است که منطقه «سلیمان بیک» از توابع استان صلاح الدین یک منطقه مهم رابط بین بغداد پایتخت عراق با شهرک کرکوک است. پس از آزادی این شهر از سیطره گروه تروریستی داعش در اواخر سال ۲۰۱۴ عناصر امنیتی مشترک مسئولیت حفظ امنیت آن را برعهده دارند.

کد مطلب 3673956

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