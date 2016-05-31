افزایش ضریب هوشیاری و امنیتی برای برگزاری مراسم سالگرد امام(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر سردار حسين اشتری در جلسه قرارگاه انتظامي روح الله(ره)، اظهارداشت: حرم حضرت امام (ره) نشان بزرگی در کشور ما است و از نماد های انقلاب به شمار می آيد.

فرمانده ناجا ادامه داد:اميدواريم با پيروی از منويات مقام معظم رهبری، راه حضرت امام(ره) را که برای ملت ايران ترسيم کرده بودند، ادامه دهيم.

وی ضمن تشکر از اقدامات خوب صورت گرفته برای برگزاری هرجه باشکوه تر اين مراسم، گفت: اين قرارگاه تجربه ۲۷ ساله دارد به گونه ای که تلاش کرديم با رفع کاستی ها و معايب، اين مراسم هرچه باشکوه تر و در امنيت کامل برگزار شود.

سردار اشتری با بيان اينکه اين جلسه با هدف مروری بر وظايف و تصميم گيری های اخذ شده و اشرافيت بر موضوعات برگزار شده است، تصريح کرد: نيروی انتظامی امسال نيز همچون سال های گذشته با آمادگی و اشرافيت بر همه جوانب درصدد است اين مراسم در نظم و امنيت کامل برگزار شود.

وی ادامه داد: به منظور ارائه خدمات رسانی به زائران و نيز کنترل ترافيکی اين مراسم بايد از ظرفيت دستگاه های ديگر نظير شهرداری، اورژانس و... استفاده کنيم.

اين مقام عالی انتظامی به تمهيدات پليس برای برخورد با متخلفان احتمالی و سارقان اشاره و تصريح کرد: برای جلوگيری از اتفاقات ناگوار بايد با از طريق اطلاع رسانی و نصب بنر، سطح آگاهی شهروندان را ارتقاء دهيم.

سردار اشتری ادامه داد: پيش‌بينی ميیشود ۲۰ هزار اتوبوس و ۷ هزار خودروی سواری برای شرکت در مراسم ارتحال وارد تهران شود که براساس برآوردهای صورت گرفته بيش از يک ميليون نفر زائر در مراسم ارتحال شرکت خواهند کرد لذا تمهيدات ترافيکی از مبدأ تا مقصد و بالعکس اتخاذ شده است.

فرمانده ناجا در خاتمه گفت: نيروی انتظامی در صدد است با آمادگی کامل مراسم سالگرد بنيانگذار انقلاب با افزايش ضريب هوشياری، امنيتی و به کارگيری پليس های تخصصی برگزار شود.