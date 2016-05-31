مدیران ستادی جدید استانداری کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، طی احکام صادر شده از سوی اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه برخی از مدیران ستادی استانداری تغییر کردند.

بر این اساس بهرام سلیمانی به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، بهرام فاضلی زاد به عنوان مدیرکل دفتر امنیتی و انتظامی، رضا محمودیان به سمت مدیرکل مدیریت بحران استانداری،حجت الاسلام و المسلمین محمد صالحی به عنوان مشاور استاندار در امور روحانیت و همچنین اصغر عظیمی مهر به عنوان معاون روابط عمومی و امور بین الملل دفتر استاندار منصوب شدند.