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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

مرحله چهارم تور دوچرخه سواری ژاپن؛

صعود چشمگیر رکابزنان ایران در جدول رده بندی

صعود چشمگیر رکابزنان ایران در جدول رده بندی

مرحله چهارم از تور بین المللی دوچرخه سواری ژاپن با قهرمانی رکابزنان ایران، کسب دو پیراهن و صدرنشینی در بخش تیمی دنبال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم از شانزدهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری ژاپن در حالی امروز در مسیر ۱۳۰ کیلومتر اینابی دنبال شد که در پایان محمد رجبلو از تیم پیشگامان کویر یزد با زمان ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۲۵ ثانیه زودتر از رقبا از خط پایان گذشت و اول شد. مهدی سهرابی دیگر رکابزن ایران از تیم شهرداری تبریز نیز با همین زمان در رده دوم ایستاد. 

در مجموع رکابزنان ایران امروز در تمامی بخش ها صعود داشتند. رکابزنان تیم پیشگامان کویر یزد امیر کلاهدوز چهاردهم شد. آروین معظمی گودرزی (۱۸) ، رحیم امامی (۲۲) ، رضا حسینی (۴۱) ششدند. 

از تیم شهرداری تبریز نیز صمد پورسیدی (۱۶) ، قادر میزبانی (۲۴) ، احد کاظمی(۲۹)، بهنام ملکی (۷۳)، صفرزاده (۸۳) شدند. 

در پایان این مرحله با توچه به صعود انفرادی رکابزنان مهدی سهرابی در دو بخش بهترین رکابزن تور و رکابزن کوهستان هر دو پیراهن سبز وقرمز را از آ« خود کرد. در بخش کوهستان بهنام ملکی که تا امروز پیراهن کوهستان را برتن داشت در رده دوم ایستاد.

در بخش تیمی هم تیم پیشامان کویر یزد از رده دهم به رده نخست صعود کرد. تیم شهرداری تبریز از رده یازدهم به دوم و تیم استرالیا در این بخش سوم است. 

فردا در مررحله پنم این تور بین المللی رکابزنان مسیر ۱۲۳ کیلومتر مینامی شینشو را طی می کنند. این تور در هشت مرحله برگزار  خواهد شد. 

کد مطلب 3673994

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