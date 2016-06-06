خسرو قمری در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در سفر به چين از تجهيزات یک كارخانه در حاشیه یک نمایشگاه بازديد كردم . نمونه هايی از دوچرخه های شركت TRINX را خريداری كرديم. اين دو نمونه را براي تست به ايران آورديم و مورد ارزيابی قرار داديم.

وی افزود: این دوچرخه ها را مورد ارزیابی قرار دادیم. مقدمات خرید اين دوچرخه ها به تعداد ۳۰۰ عدد فراهم شده است چرا كه قيمت اين دوچرخه ها يك چهارم تا يك پنجم دوچرخه های داخل ايران است و در شرايطی كه يك دوچرخه شش ميليون تومان برای ما تمام می شود اين دوچرخه يك ميليون خريداری خواهد شد.

قمری خاطرنشان كرد: قصد داريم از اين دوچرخه ها برای تجهيز هيات های استانی در بخش پیست استفاده كنيم و دوچرخه سواران را نو نوار كنيم. اين تجهيزات ظرف چند ماه آینده در بخش استعداديابی در اختيار هيات ها قرار خواهند گرفت.

وی در ادامه به مذاكرات صورت گرفته با كميته ملی المپيك به منظور خريد تجهيزات برای ركابزنان المپيكی هم اشاره كرد تا اين ركابزنان هم صاحب دوچرخه جديد شوند و گفت: طي توافقی كه هفته گذشته با آقای هاشمی رئيس كميته المپيك داشتيم قرار است از اعتبارات در اختيار داده شده برای ركابزنان المپيكی دوچرخه خريداري كنيم. در جلسه انجام شده به توافق ۷ دوچرخه رسيديم.

رئيس فدراسيون دوچرخه سواری با بیان اینکه این مجموعه دنبال خرید بهترین تجهیزات برای رکابزنان المپیکی است، تصريح كرد: شايد برای خريد دوچرخه ها تعداد آن را كمتر كنيم و شش دوچرخه خرید شود. با توجه به اعزام سه ورزشکار به المپیک چهار دوچرخه در بخش جاده و دو دوچرخه در بخش تايم تريل جاده خريد شود تا در هر بخش یک دوچرخه ذخیره داشته باشیم.

وی ادامه داد: در اين مدت از دوچرخه های ذخيره مان استفاده خواهيم كرد تا تكليف دوچرخه های جديد مشخص شود.