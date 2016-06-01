توضیح معاونت علمی درخصوص جابجایی هواپیما در جاده پردیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز کرمی اظهار کرد: این هواپیما در راستای ایجاد مرکز توسعه فناوری های هوایی و هوانوردی در پارک فناوری پردیس معاونت علمی، از یکی از خطوط هوایی خریداری شده است و از منطقه مهرآباد به سمت این پارک در حال جابجایی بوده است.

وی افزود: این جابجایی با هدف تاسیس یک مرکز تحقیقات و آموزشی هوایی در پارک فناوری پردیس صورت گرفته است که در آن، هم جنبه فناوری های مختلف در حوزه هوایی و هوانوردی و هم فناوری های میانه وجود دارد و طی آن، برای دانش آموزان و دانشجویان یک آموزشگاه هوایی ترویجی و موزه ای ایجاد خواهد شد.

کرمی با بیان اینکه راه اندازی این مرکز تحقیقات و آموزشی هوایی در جهت فرهنگسازی و ترویج اقتصاد دانش بنیان در این حوزه انجام می شود، ادامه داد: از مزیت های دیگر این طرح، آشنا شدن علاقه مندان در سطوح مختلف سنی و تحصیلی با تجهیزات هوایی و هواپیمایی از نزدیک است و این کار با بهره گیری از هواپیماهای از رده خارج شده و متوقف مانده صورت می گیرد.

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: این برنامه با پیگیری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در دست انجام است و مجوز و موافقت های لازم از دولت را نیز با خود به همراه دارد.

کرمی بیان کرد: در این طرح دانشجویان از نزدیک باسیستم های مختلف هواپیما در موضوعات مثل موتور، اویونیک، رادار، کنترل، تأسیسات بال، بدنه و... آشنا خواهند شد و در حقیقت مرکز آموزشی تحقیقات هوایی مستقر در پارک فناوری پردیس همچون بخشی از یک موزه علم و فناوری مدرن عمل خواهد کرد که نمونه آن را در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم.

وی افزود: پیش از انتقال این هواپیما، پیمانکار مربوطه، تمام مسیر جابجایی را بررسی و برای انتقال هواپیما، این امر را بلامانع اعلام کرده بود.

دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: این هواپیما، از نوع ایلیوشین ۶۲ است و از نظر پرواز توسط سازمان هواپیمایی کشوری، دستور توقف آن داده شده بود.

وی عنوان کرد: امیدوارم بتوانیم با امکان بهره گیری از سایر هواپیماها از نوع و اندازه مختلف که دستور توقف خورده، از رده خارج شده اند یا سایر تجهیزات دارای فناوری های بالا و پیگیری معاونت علمی و حمایت سایر مسئولان این امکان را در مراکز علمی و آموزشی دیگر نیز فراهم آوریم.