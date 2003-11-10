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۱۹ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۱۷

برگزاري كلاس مربيگري شنا در شهرستان قزوين

يك دوره كلاس مربيگري درجه دو شنا در شهرستان قزوين برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" و بر اساس اعلام روابط عمومي فدراسيون شنا ، بنا بر درخواست هيات شناي قزوين ، يكدوره كلاس مربيگري درجه دو شنا ، آذر ماه سالجاري در شهر قزوين برگزار خواهد شد. شركت كنند گان در اين كلاس پس از گذراندن كلاس هاي تئوري كه توسط اعضاء علمي دانشگاه تدريس خواهد شد و موفقيت در آن ، مي توانند در كلاس هاي علمي حضور يابند.
همچنين قرار است يكدوره كلاس مربيگري درچه 3 شنا ، آذرماه سالجاري در شهرستان كرمان برگزار شود.

کد مطلب 36741

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