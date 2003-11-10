برگزاري كلاس مربيگري شنا در شهرستان قزوين

به گزارش خبرگزاري "مهر" و بر اساس اعلام روابط عمومي فدراسيون شنا ، بنا بر درخواست هيات شناي قزوين ، يكدوره كلاس مربيگري درجه دو شنا ، آذر ماه سالجاري در شهر قزوين برگزار خواهد شد. شركت كنند گان در اين كلاس پس از گذراندن كلاس هاي تئوري كه توسط اعضاء علمي دانشگاه تدريس خواهد شد و موفقيت در آن ، مي توانند در كلاس هاي علمي حضور يابند.

همچنين قرار است يكدوره كلاس مربيگري درچه 3 شنا ، آذرماه سالجاري در شهرستان كرمان برگزار شود.