رابطه برلین-تهران متأثر از اسرائیل است

گروه بین الملل، خبرگزاری مهر - شقایق لامع زاده: پروفسور «سباستین هارنیش» استاد روابط بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه هایدلبرگ آلمان در گفتگو با خبرگزاری مهر به پرسشهایی در خصوص روابط تجاری برخی کشورهای اروپایی با ایران به ویژه روابط تجاری ایران و آلمان پرداخته است.

آنچه در ذیل می آید متن این گفتگو است:

*برخی معتقدند آلمان به مانند ایتالیا و فرانسه نتوانسته از فضای بعد از برجام برای سرمایه‌گذاری در ایران استفاده کند. به نظر شما دلایل این امر چیست؟

بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک لغو تحریم‌های اعمال شده بصورت زمانبندی و مرحله ای در نظر گرفته شده است، تحریم های یک جانبه نیز می توانند از تداوم همکاری ها جلوگیری به عمل آورند. در حال حاضر بانک های آلمانی برای اعطای اعتبار برای تجارت با ایران معطل می کنند. زیرا آنها از اعمال تحریم های آمریکایی بیم دارند، زمانی که آمریکایی ها برخی تجارت ها را به معنی شکسته شدن تحریم ها تلقی می کنند.

بانکهای آلمانی در گذشته جریمه های زیادی را در موقعیت های حقوقی به آمریکا پرداخته است. آنها به دقت مراقب هستند. این امر (وضعیت) بخصوص در مورد شرکت هایی است که اعلام شده نیروهای سپاه در آن سهم دارد.

تصمیم به سرمایه گذاری نیاز به ثبات طولانی مدت دارد، سرمایه گذاران وضعیت داخلی ایران و اختلاف میان جریانات سیاسی را دلیل عدم حضور خود در این کشور می دانند.

*ایران و آلمان بعد از برجام در چه حوزه های می توانند فعالیتهای اقتصادی را گسترش دهند؟

امکانات زیرساختی، ساخت تجهیزات و ساختمان همچنین در زمینه توریسم و انرژی نیز می توان همکاری دوجانبه داشت.

*مقامات آلمان طی چند روز گذشته اعلام کرده اند عادی سازی روابط با ایران منوط به رسمیت شناختن اسرائیل از سوی ایران است. این دقیقا موضع چه جناحی در آلمان است؟

تمام نمایندگان احزاب مختلف در پارلمان به رسمیت شناختن اسرائیل را لازمه روابط عادی با آنها دانسته اند. تاکنون تمامی احزاب دولتی نیز همین سیاست را داشته و اعلام کرده اند.

*با توجه به اینکه ایران اسرائیل را مشروع نمی داند آینده روابط ایران و آلمان را چگونه ارزیابی می کنید؟

سوالتان خیلی شفاف و واضح مطرح نشده است. باید بطور واضح درخصوص مرزبندی این مسئله سخن گفت، موجودیت یا سیاست آنها.

تا زمانی که ایران به هیچ وجه دولت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، دلیلی برای عادی سازی مناسبات میان ایران و آلمان باقی نمی ماند. براساس دانسته های من نه عقاید شیعه، نه فرهنگ و اصول مدنی ایران یهودستیزی تاثیرگذار نیستند، چرا که در ایران یهودیانی زندگی می کنند که می خواهند در این کشور بمانند.

مسئولان دولت ایران صرفا حق موجودیت اسرائیلی ها در بخش هایی از مرزهای امروزی را انکار می کنند.