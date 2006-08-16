هيچ فرد غير لبناني حق دخالت در مسئله تعيين سرنوشت سلاح مقاومت را ندارد

" پطرس حرب" نماينده پارلمان لبنان درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار گروه بين الملل "مهر" در واكنش به اعلام نظر برخي از كارشناسان كه قطعنامه 1701 را تلاشي براي جلوگيري از ادامه فعاليت نيروهاي مقاومت در لبنان توصيف كرده بودند، گفت : ملت لبنان اولين وآخرين طرفي است كه درمورد سرنوشت مقاومت تصميم گيري مي كند.

وي افزود: اين ملت لبنان است كه بايد بگويد آيا سلاح مقاومت همچنان بايد وجود داشته باشد يا خير و از اين رو بايد بگويم هيچ سازمان بين المللي وهيچ فرد غير لبناني حق دخالت در اين موضوع را ندارد.

به گفته حرب، تمام اعضاي دولت لبنان وجريان هاي سياسي ازجمله حزب الله لبنان كه نمايندگانش در دولت حضور دارند با قطعنامه سازمان ملل موافقت كردند، از اين روما اميدواريم كه اين قطعنامه زمينه آزادي تمام خاك لبنان را فراهم كرده وبا آزادي تمام خاك كشورمان ديگر نيازي به مقاومت در برابر اشغالگري نداشته باشيم.



نماينده پارلمان لبنان در اين رابطه افزود: مقاومت از نظر ما مردم لبنان به خودي خود يك هدف نيست، بلكه وسيله اي براي آزادي خاكمان باشد.



اين عضو كميسيون سياست خارجي پارلمان لبنان در ارزيابي خود ازعملكرد سازمان ملل وكارشكني يك ماهه براي صدور قطعنامه اي جهت براي آتش بس در لبنان گفت : همه مي دانيم كه شوراي امنيت در راستاي كش وقوس ها ومنافع كشورهاي قدرتمند جهان هدايت مي شود، از اين رو بديهي است كه از عدم رسيدگي به جنگ در لبنان در سرعت مطلوب ومعمول آن نبايد چندان متعجب شد، گروكشي هاي كشورهاي قدرتمند در شوراي امنيت سبب شد تا لبناني ها و بقيه كشورهاي ضعيف جهان و به ويژه غير نظاميان اين كشورها، رنج ومشقت ويراني هاي بيشتري را به خود ببينند.



عضو فراكسيون 14 مارس در مورد پيش بيني خود از آينده درگيري پس از اعلام آتش بس هم تاكيد كرد: اميدوارم هرچه سريعتر ملت لبنان به حقوق ملي خود دست يابد، زماني كه اين مهم تحقق يافت، مسئله اسرا وبازداشت شدگان حل وفصل شد وسرنوشت كشتزارهاي شبعا نيز با همكاري جهاني مشخص شد، آنگاه است كه مي توانيم اميدوار باشيم كه به پايان اين بحران رسيده ايم، البته بازهم به شرط آنكه مطمئن شويم خاك لبنان درمقابل تجاوزگري ها مصون باشد. تنها از اين طريق است كه مي توان به پاياني خوش را براي اين بحران در نظر گرفت.