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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

حالت اضطرار در شهرستان ها

نفس ايلام تنگ شد/ ریزگردها ۴ برابر حد مجاز هستند

نفس ايلام تنگ شد/ ریزگردها ۴ برابر حد مجاز هستند

ایلام-شدت گرد و غبار در مناطق استان ایلام افزایش یافته و هم اکنون آلودگی هوا چهار برابر حد مجاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی از شب گذشته گرد و غبار وارد هوای استان ایلام شده که این معضل چند ساله استان به سرعت در حال افزایش است و طبق گفته معاون پایش محیط زیست استان ایلام هم‌اکنون آلودگی هوای ایلام، دهلران و ایوان چهار برابر حد مجاز است.

علی طاهرسارایی افزود: هوای آبدانان و دره‌شهر هم سه برابر حد مجاز آلوده است، شهروندان مخصوصا کودکان و سالخوردگان از خروج غیر ضروری از منزل خودداری کنند.

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: با ورود پدیده گرد و غبار به آسمان این استان، آلودگی هوا به خاطر غلظت ریزگردها هوای برخی مناطق را در حالت اضطرار قرار داده است.

طبق گفته مسئولان هواشناسی استان ایلام، پدیده گرد و غبار حاکم بر استان تا عصر امروز در شمال استان به تدریج رو به کاهش و رقیق شدن می رود و تا تا فردا نیز از غلظت این ریزگردها در آسمان مناطق جنوبی کاسته می شود و البته فردا احتمال ورود یک سامانه جدید گرد و غبار به استان وجود دارد.

در حال حاضر میزان دید افقی در شهرستان های ایلام دو هزار متر، آبدانان ۸۰۰ متر و دره شهر یک هزار و ۵۰۰ متر گزارش شده است.

کد مطلب 3674211

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