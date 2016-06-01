محمدرضا عارف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت افتتاحیه مجلس دهم، اظهار داشت: مهمترین مساله در حال حاضر، توجه جدی به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های کلی است که در بخش های مختلف تدوین شده و به تایید ایشان رسیده و اولویت کشور است.

وی با تأکید بر لزوم توجه به اولویت های کشور گفت: مجلس با توجه به اینکه در خط مقدم قرار دارد، باید به این رهنمود نیز که در قالب پیام افتتاحیه مجلس صادر شده است، توجه جدی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تفرقه را مهمترین آفت پیش روی نمایندگان در این مسیر خواند و گفت: مهمترین عامل ضروری برای حرکت در این مسیر، وحدت و انسجام ملی است و این مساله، اولویت اصلی فراکسیون امید در مجلس دهم است که وحدت و انسجام را در کل مجلس و به تبع آن در کشور دنبال کنیم تا یک صدا از نظام ما شنیده شود.

رئیس فراکسیون امید همچنین درباره رویکرد لازم نسبت به پیگیری موضوع نظارت بر اجرای برجام توسط مجلس جدید اظهار داشت: امیدواریم مجلس دهم محکم‌تر از مجالس قبل، در رابطه با احقاق حقوق ملت و تامین مطالبات مردم گام بردارد. در برجام نیز غربی ها تعهداتی دارند که موظفند به آنها عمل کنند و مجلس هم از ابزارهای قانونی خود برای قانع کردن و تمکین غربی‌ها به تعهداتشان استفاده خواهد کرد.