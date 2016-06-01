سیدحسن خمینی: هسته اصلی مرکز اسلام امروز درگیر یک فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در «همایش بین المللی گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی(ره) و جهان معاصر»، گفت: اسلام سیاسی به معنای جهاد سیاسی اسلام می تواند معنا داشته باشد، یعنی گفتمانی که در جهات سیاسی اسلام وجود دارد.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) تاکید کرد: امروز در دوره هستیم که بوسیله سلاح های کشتار جمعی امکان قتل و عام های شدید وجود دارد و هسته اصلی مرکز اسلام درگیر یک فاجعه است که قابل اغماض نیست.

وی با بیان اینکه باید دید در دنیای معاصر کدام نوع سیاست ورزی را از اسلام استفاده کنیم و امام(ره) کدامین گفتمان سیاسی را در اندیشه اسلامی بارور کرد، افزود: در دنیای امروز اسلام یکی از تلخ ترین دوره های تاریخی در حال رقم خوردن است به طوری که آیندگان تاریخ این مقطع را جزء یکی از ادوار تلخ جهان اسلام نقل خواهند کرد؛ می بینیم در سوریه، یمن، عراق، لیبی و لبنان چه فاجعه هایی در حال رخ دادن است و ممکن است هر لحظه این کبریت به باروت دیگر مناطق اسلامی کشیده شود. اینجاست که محتاجیم نوعی گفتمان سیاسی را ارائه دهیم که در آن جنگ و نزاع وجود ندارد.

خمینی عنوان کرد: روزی تمام هم و غم جهان اسلام از بین بردن اسرائیل بود به طوری که عرب ها برای این مسئله، دو جنگ عظیم هم انجام دادند که البته هر دو با شکست مواجه شد.

وی گفت: همه این اتفاقات برای این بوده که اسرائیل به عنوان یک فاجعه در دنیا مطرح شده است، اما از زمانی که دنیای اسلام به خود مشغول شده، خبری از اسرائیل نیست. هیچ کجا نشانه ای از نزاع مسلمانان با رژیم صهیونیستی به چشم نمی خورد به همین خاطر است که محتاج آنیم تا گفتمانی مورد اتفاق همه اندیشمندان جهان اسلام شکل گیرد که بتواند جامعه اسلامی را به وفاق و وحدت درونی برساند.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) گفت: گفتمان امام(ره) و گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی امکان این را دارد که به عنوان اندیشه جایگزین و ناجی از طرف مردم در جهان اسلام پذیرفته شود.

وی با اشاره به ارکان گفتمان سیاسی امام(ره) و انقلاب سیاسی خاطرنشان کرد: اولین رکن آن بازگشت به معنویت دینی است، اندیشه دینی ما سکولار نیست و دین را در عرصه جامعه لازم الاجرا می داند.

خمینی با بیان اینکه دین ما معنویت را پایه های تمدن دینی بشر معرفی می کند، افزود: باید دید کدامین بخش در اندیشه سیاسی امام(ره) و اسلام سیاسی است که آن را از دیگر اندیشه هایی که امروز باعث قتل و تکفیر می شود، جدا کرده است.

نوه امام خمینی نخستین ویژگی را توجه به رای مردم دانست و گفت: اگر رأی اکثریت مردم مورد قبول باشد، جامعه اسلامی مطابق آنچه مردم سالاری ایجاب می کند، حاکمیت خود را تعیین خواهد کرد. در آن صورت است که هر کس یک تفنگ در دست داشته باشد احساس نمی کند که لازم است قیام کند.

وی عنوان کرد: اگر بپذیریم مردم سالاری روح جامعه باشد، امکان رقابت سالم درون خانواده جامعه اسلامی وجود خواهد داشت.

خمینی گفت: خشونت بی منطقی که در جهان اسلام است، یک فاجعه به وجود آورده است. این رفتارها را در فیلم های هالیوودی تصویر می کردند. اینکه گروهی انسان ها را در قفس بسوزانند یا سر آنها را ببرند، چیزی است که حتی نمی توانستیم آن را باور کنیم.

نوه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: اگر نپذیریم مردم سالاری دینی و اسلامی در جوامع وجود داشته باشد، نتیجه ای جز آنچه امروز در جهان اسلام می بینیم نخواهد داشت.

وی دومین عامل که روح اسلام سیاسی آن را بیان می کند، نفی تحجر دانست و گفت: تردید نداریم آنچه پیامبر گفته حکم خدا است، اما از سوی دیگر هم تردید نداریم که خدا حجتی به نام عقل به ما داده است، نفی تحجر یکی از پایه های اصلی تفکر امام(ره) است، مباحثی که امام(ره) درباره موسیقی، شطرنج، حضور زنان در جامعه، تحصیل و ورزش زنان مطرح کردند، در روزگار خود موج‌شکن بود.

خمینی گفت: انقلاب اسلامی نه خودش و نه رهبرانش متحجر نبودند و در حقیقت خواستگاه انقلاب اسلامی، متدینین غیرمتهجر بوده است.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) ، سومین عامل را نفی افراط دانست و تصریح کرد: انقلاب اسلامی در هیچ دوره ای ترور را تجویز نکرده است، قبل از انقلاب وقتی از امام(ره) می خواستند اجازه ترور برخی عناصر رژیم شاهنشاهی را بدهد، امام(ره) اجازه نداد، بعد از انقلاب هم هیچ کجا به تروریسم کور تن ندادیم و حتی یک بمب‌گذاری کور در تمام دنیا توسط انقلابیون ایران شکل نگرفته است.

نوه امام خمینی ادامه داد: صدور انقلاب اسلامی ایران، صدور فکر بوده است نه صدور تفنگ، ما با کلام، انقلاب می کنیم.

وی تصریح کرد: در مواردی که از امام(ره) سوال می کردند می توانیم در فلان جا بمب‌گذاری کنیم، چون احتمال آن می رفت حتی یک بیگانه در آنجا باشد، امام(ره) اجازه چنین کاری را نمی دادند، اما امروز می بینیم در بازار بغداد بمب‌گذاری می کنند.

خمینی گفت: ما محتاج تعریف یا بازتعریف گفتمان سیاسی هستیم که مختص درون جغرافیای خودمان نباشد.

نوه امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: ما برای جامعه اسلامی محتاج بیانی وسیع تر از گفتمان شیعی هستیم و برای جامعه انسانی هم باید یک گفتمان سیاسی ارائه دهیم.

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) در پایان یادآور شد: هدف این گفتمان باید تعالی جامعه باشد، هر گفتمانی که باعث سقوط اخلاقی و انسانیت در جامعه شود، دینی نیست.