تعطیلی اجراهای تئاتر به مناسبت ایام سوگواری‌

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قیام خونین پانزده خرداد تماشاخانه ایرانشهر به مدت سه روز تعطیل است.

این مجموعه در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ خرداد اجرایی نخواهد داشت. تماشاخانه ایرانشهر از روز یکشنبه ۱۶ خرداد مطابق با برنامه های اعلام‌شده میزبان مخاطبان خواهد بود.

نمایش های تالارهای سایه و چهارسو سیزدهم و چهاردهم خرداد اجرایی ندارند

تمامی نمایش های به صحنه رفته در تالارهای چهارسو و سایه روزهای پنجشنبه سیزدهم و جمعه چهاردهم خرداد به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره) به صحنه نمی روند.

تنها نمایش «راه مهر راز سپهر» به کارگردانی شکرخداگودرزی روز پنجشنبه ۱۳ خرداد ماه به جای ساعت ۲۰:۳۰ از ساعت ۱۹ در تالار اصلی میزبان علاقه مندان تئاتر است.

هم اکنون نمایش های «راه مهر، راز سپهر» به کارگردانی شکرخدا گودرزی در تالار اصلی، «بیگانه» به کارگردانی مسعود دلخواه در تالار چهارسو، «اکتبر ۱۹۴۲، پاریس» به کارگردانی مسعود موسوی در تالار سایه و پروژه «تئاتر را باید به آتش کشید» کاری از گروه کارگاه تئاتر بندرعباس در تالار قشقایی میزبان علاقه مندان تئاتر هستند. این در حالی است که پروژه گروه کارگاه تئاتر بندرعباس دوازدهم خرداد ماه به اجرای خود پایان می دهند.