به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود معینی پیرامون جلسات اخیر هیات مدیره استقلال و ادعای عدم حمایت این هیات از سوی مظلومی گفت: نه، این ادعا را قبول ندارم ما از وقتی آقای مظلومی سرمربی شدند تا زمانی که حضور داشتند مدیر و هیات مدیره و حتی وزارت خانه از ایشان کاملا حمایت کردیم، حتی پس از باخت در دربی در هر صورت نتیجه دربی مهم بود و می توانست برنده داشته باشد و برنده اش هم استقلال باشد اما ما حساسیت به خرج ندادیم و از آقای مظلومی حمایت کردیم.

وی در مورد اینکه نجف نژاد عضو دیگر هیات مدیره اما معتقد بود که باید مربی عوض شود گفت: آقای نجف نژاد عضو غیر فوتبالی هیات مدیره هستند و از فوتبال هیچگونه اطلاعاتی ندارند و به این ترتیب حق حرف زدن در مورد مسائل فوتبالی و فنی را ندارند. ایشان در امر مسائل فنی هیچگونه صلاحیتی ندارد و آنچه در هیات مدیره می گذرد به طور کلی طبق قراری که داریم نباید رسانه ای شوند اما ایشان برای آنکه خودش را در جامعه مطرح کنه متاسفانه هر چه خودش فکر می‌کند را اعلام می‌کند. امروز در جلسه پاسخ دندان شکنی به ایشان خواهیم داد.

وی تاکید کرد: آقای نجف نژاد به این دلیل که نماینده مجلس نشده این روزها عصبی هستند.

عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که با رادیو تهران صحبت می کرد در مورد انتخاب نهایی منصوریان به عنوان سرمربی استقلال گفت: ما در مورد گزینه‌های داخلی و خارجی در جلسه دیروز هیات مدیره بحث کردیم الان هم برنامه های آنها نزد من است و دیشب آنها را مطالعه کردم. شانس آقای منصوریان از دیگر گزینه ها بیشتراست البته ما هنوز قراردادی با ایشان نبسته ایم. دو سال قبل البته من در مورد مربیگری ایشان مقاومت می کردم به خاطر جوان بودنش نگران بودم که مشکلی پیدا نکند اما این جوان مستعد در دو سال گذشته کاملا قابلیت خود را نشان داده و محبوب هواداران هم هست. من دیروز از منظر فنی کاملا از او در جلسه دفاع کردم شاهد من هم آقای فرزامی است که با او مشورت کردم. متاسفانه آقای نجف نژاد من رو مخالف منصوریان معرفی می کند در حالی که چنین نیست.

وی در ادامه افزود: به زودی تغییرات در هیات مدیره رخ می دهد ما باید هماهنگ باشیم آقای نجف نژاد حق اظهار نظر فنی ندارد.

معینی در ادامه در مورد انتخاب نهایی سرمربی و آینده افشارزاده گفت: سرمربی آینده استقلال امروز مشخص می‌شود با توجه به نظر کمیته فنی که شامل آقای جهانیان، من، آقای کردنوری، آقای پورحیدری سرنوشت آقای افشارزاده و اینکه ایشان بماند یا بروند در دست ما نیست و در دست وزارت خانه است و من فکر نمی کنم که علاقه ای داشته باشد که به فدراسیون ژیمناستیک برود. به نظر من خودشان می‌دانند سرنوشت چیست.

وی در پایان در مورد حرف های مظلومی در برنامه ۹۰ گفت: من واقعا متاسفم برای آقای مظلومی در برنامه نود همه چیز را برعکس گفت، ایشان زحمت کشیدند اما در طول فصل مورد حمایت هیات مدیره قرارداشتند.