جسد «ملا اختر منصور» به افغانستان فرستاده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اطلس»، «نثار علی خان»، وزیر کشور پاکستان گفت که جسد ملا اختر منصور به افغانستان منتقل شده و قرار است در آن کشور دفن شود.

دولت پاکستان اما از هویت بستگان ملا منصور و مکانی که جسد را تحویل داده است، چیزی نگفته است.

لازم به ذکر است که ملا اختر منصور بیش از ده روز پیش در ایالت «بلوچستان» پاکستان توسط هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی مورد هدف قرار گرفت و به هلاکت رسید.

پس از مرگ ملا عمر در سال ۲۰۱۱، گروه طالبان به دو گروه تقسیم شدند که ملا منصور رهبر شاخه اصلی این گروه و جانشین ملا عمر شد.

پس از مرگ ملا منصور، «ملا هیبت الله» از سوی سران گروه طالبان به عنوان رهبر این گروه انتخاب شد.