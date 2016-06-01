  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۰۲

در سال۹۴؛

یک هزار واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

یک هزار واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

شهرکرد- مدیر کل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۳۱۹ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری در سال۹۴ ثبت شد.

محمد علی رفیع پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۱۹ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری در سال۹۴ ثبت شده است، اظهار داشت: از تعداد کل واقعه های طلاق یک هزار و ۱۸۹ واقعه طلاق در شهرها و ۱۳۰ واقعه طلاق در روستاها ثبت شده است.

وی با مقایسه واقعه های طلاق در سال ۹۳ و ۹۴، بیان کرد: میزان طلاق در سال ۹۴ در چهارمحال و بختیاری افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: میزان افزایش طلاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در این استان حدود ۱۳.۶ درصد بوده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میزان افزایش طلاق مربوط به افزایش میزان طلاق در حوزه شهری استان چهارمحال و بختیاری است.

کد مطلب 3674387

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها