یک هزار واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری ثبت شد

محمد علی رفیع پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک هزار و ۳۱۹ واقعه طلاق در چهارمحال و بختیاری در سال۹۴ ثبت شده است، اظهار داشت: از تعداد کل واقعه های طلاق یک هزار و ۱۸۹ واقعه طلاق در شهرها و ۱۳۰ واقعه طلاق در روستاها ثبت شده است.

وی با مقایسه واقعه های طلاق در سال ۹۳ و ۹۴، بیان کرد: میزان طلاق در سال ۹۴ در چهارمحال و بختیاری افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: میزان افزایش طلاق در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ در این استان حدود ۱۳.۶ درصد بوده است.

مدیرکل ثبت احوال چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: میزان افزایش طلاق مربوط به افزایش میزان طلاق در حوزه شهری استان چهارمحال و بختیاری است.