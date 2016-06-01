مبارزه با ایران هراسی در دستورکار نیروی دریایی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله سیاری پیش ازظهر چهارشنبه در مراسم استقبال ناوگروه چهلم و بدرقه ناوگروه چهل و یکم به خلیج عدن بیان داشت: نداجا با اعزام ناوگروه های خود به آب های آزاد و دوردست، تدبیر مقام معظم رهبری نمایش اقتدار ملت ایران درون دریاها را اجرا کرده است.

وی با بیان اینکه مردم ایران با هویت و مقتدر هستند ، ادامه داد: همچنین جمهوری اسلامی ایران دارای منافع راهبردی و کلانی در دریاها است که نداجا برای تامین و حفظ آنها تلاش می کند.

فرمانده نداجا اضافه کرد: تامین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی و تردد کشتی های کشور که چرخه اقتصادی را می چرخانند جزو منافع نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

فرمانده نداجا با تاکید بر اینکه به دنبال برقراری امنیت در منطقه و دفاع از منافع خود هستیم ، گفت: نیروی دریایی با حضور در شمال اقیانوس هند به ویژه خلیج عدن که بواسطه دزدان دریایی دچار ناامنی شده به دنبال حفظ منافع کشور است.

امیر دریادار سیاری اظهار داشت: با حضور ناوگروه های ارتش در آب های بین المللی می توان خطوط مواصلاتی کشور را حفظ کرد و اقتدار و بزرگی مردم ایران را نشان داد.

وی افزود: مبارزه با ایران هراسی نیز در دستور کار ناوگروه های اعزامی به آب های بین المللی قرار دارد، چون تبلیغات دشمن آنچنان وسیع و گسترده است که گاهی مطالبی را علیه مردم ایران تبلیغ می کنند که به هیچ وجه در شأن ملت ایران نیست.

فرمانده نداجا با اشاره به سالروز رحلت جانسوز امام خمینی (ره) ، ابراز داشت: درس امام راحل رسیدن به خودباوری و خودکفایی بود و اکنون به این خودباوری و خودکفایی در عرصه دریاها دست یافته ایم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: امام می فرمود برای تامین تجهیزات مورد نیاز خود به ویژه تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح باید روی پای خود بایستیم و به هیچ وجه دست نیاز به سوی دیگران دراز نکنیم.

وی گفت: کسی باور نمی کرد بتوانیم ناوشکن بسازیم و یا اینکه در عرصه زیر دریاها و آب های بین المللی حضور داشته باشیم، ولی اکنون با درس خودباوری که امام راحل مدرس آن بود به این نتایج بزرگ دست یافته ایم.

امیر دریادار سیاری اضافه کرد: یکی از این خودباوری ها ، حضور مستمر در دریاهای آزاد است و این توانمندی وجود دارد که در دیگر مناطق نیز حضور داشته باشیم.