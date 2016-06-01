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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۱۴

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی خبر داد:

همراهی ۷آمبولانس باکاروان‌های اعزامی استان‌مرکزی به مرقد امام(ره)

همراهی ۷آمبولانس باکاروان‌های اعزامی استان‌مرکزی به مرقد امام(ره)

اراک-مدیرعامل هلال احمر استان مرکزی از آماده‌باش نیروهای امدادونجات در آستانه سالروز رحلت امام خمینی(ره) خبردادوگفت: هفت آمبولانس کاروان های اعزامی استان مرکزی به مرقدامام را همراهی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر استان مرکزی، محمد محمدی با اعلام خبر آماده باش سراسری نیروهای امداد و نجات این جمعیت در آستانه سالگرد ارتحال امام راحل(ره) اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم ترافیک و اعزام کاروان عزاداران و عاشقان امام خمینی(ره) از محورهای مواصلاتی استان، ۱۲ پایگاه امداد و نجات بین شهری (جاده‌ای) جمعیت هلال احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: بیش از ۷۵ نیروی عملیاتی، ۲۹دستگاه آمبولانس و خودروی نجات در مسیرهای ویژه، پوشش امدادی کاروان‌های اعزامی را بر عهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد: هفت دستگاه آمبولانس در قالب ۲۱ نفر پرسنل و نجاتگر نیز در طول مسیر به همراه کاروان‌های ارتحال حضرت امام(ره) به مرقد مطهر ایشان اعزام شده تا در صورت نیاز ارائه خدمات کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: دو دستگاه آمبولانس در اراک، یک دستگاه در محلات، یک دستگاه در تفرش، یک دستگاه در ساوه و یک دستگاه در زرندیه به حالت آماده‌باش در خواهند آمد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با بیان اینکه این نیروها از امروز تا ۱۶خرداد ماه به حالت آماده‌باش هستند، افزود: هر ساله کاروان‌های مختلفی برای شرکت در مراسم ارتحال امام(ره) از استان‌های مختلف به تهران سفر می‌کنند که پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات مورد نیاز را اناجم خواهند داد.

کد مطلب 3674405

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