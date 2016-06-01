به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر استان مرکزی، محمد محمدی با اعلام خبر آماده باش سراسری نیروهای امداد و نجات این جمعیت در آستانه سالگرد ارتحال امام راحل(ره) اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم ترافیک و اعزام کاروان عزاداران و عاشقان امام خمینی(ره) از محورهای مواصلاتی استان، ۱۲ پایگاه امداد و نجات بین شهری (جاده‌ای) جمعیت هلال احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی افزود: بیش از ۷۵ نیروی عملیاتی، ۲۹دستگاه آمبولانس و خودروی نجات در مسیرهای ویژه، پوشش امدادی کاروان‌های اعزامی را بر عهده دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی تصریح کرد: هفت دستگاه آمبولانس در قالب ۲۱ نفر پرسنل و نجاتگر نیز در طول مسیر به همراه کاروان‌های ارتحال حضرت امام(ره) به مرقد مطهر ایشان اعزام شده تا در صورت نیاز ارائه خدمات کنند.

محمدی خاطرنشان کرد: دو دستگاه آمبولانس در اراک، یک دستگاه در محلات، یک دستگاه در تفرش، یک دستگاه در ساوه و یک دستگاه در زرندیه به حالت آماده‌باش در خواهند آمد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان مرکزی با بیان اینکه این نیروها از امروز تا ۱۶خرداد ماه به حالت آماده‌باش هستند، افزود: هر ساله کاروان‌های مختلفی برای شرکت در مراسم ارتحال امام(ره) از استان‌های مختلف به تهران سفر می‌کنند که پایگاه‌های امداد و نجات هلال احمر در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات مورد نیاز را اناجم خواهند داد.