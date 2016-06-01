  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۳۱

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی:

سیمای امام خمینی(ره) در ادبیات داستانی بررسی می شود

سیمای امام خمینی(ره) در ادبیات داستانی بررسی می شود

تبریز - مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، نشست «بررسی سیمای امام خمینی در آینه ادبیات داستانی» در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبرافزود : در این نشست با نگاهی به کتاب «سه دیدار» نوشته نادر ابراهیمی و مجموعه داستان «معنای لبخند محمد» سیمای حضرت امام خمینی در آینه ادبیات داستانی بررسی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد : در این نشست «عبدالمجید نجفی» و «محمد رمضانی» از داستان نویسان و پژوهشگران برجسته ادبیات داستانی سخنرانی خواهند کرد.

خدایی با اشاره به اینکه نشست «بررسی سیمای امام خمینی در آینه ادبیات داستانی»  با همکاری حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار می شود، گفت : این نشست ۱۶ خرداد از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3674436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها