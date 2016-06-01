سیمای امام خمینی(ره) در ادبیات داستانی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام خدایی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبرافزود : در این نشست با نگاهی به کتاب «سه دیدار» نوشته نادر ابراهیمی و مجموعه داستان «معنای لبخند محمد» سیمای حضرت امام خمینی در آینه ادبیات داستانی بررسی خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد : در این نشست «عبدالمجید نجفی» و «محمد رمضانی» از داستان نویسان و پژوهشگران برجسته ادبیات داستانی سخنرانی خواهند کرد.

خدایی با اشاره به اینکه نشست «بررسی سیمای امام خمینی در آینه ادبیات داستانی» با همکاری حوزه هنری آذربایجان شرقی برگزار می شود، گفت : این نشست ۱۶ خرداد از ساعت ۱۷ الی ۱۹ در تالار نخجوانی کتابخانه مرکزی تبریز برگزار خواهد شد.