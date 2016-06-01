نامزد رياست اتحادیه «ووکودین» هستم/ مشکل موی تای را حل کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فدراسیون ورزش‌های رزمی صبح امروز در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد که طی آن محمد رشیدی به همراه امینی نایب رئیس و علی رشیدی دبیر فدراسیون در خصوص فعالیت های این فدراسیون و همچنین اجلاس آساییی «ووکودین» سخنانی را عنوان نمودند.

رشیدی در خصوص «ووکودین» گفت: این فدراسیون رشته های بومی محلی کشور ویتنام را تحت پوشش دارد و با توجه به اینکه ما در چند رشته آن فعال هستیم از سال گذشته تصمیم به عضویت در آن گرفتیم و سال گذشته در اجلاس جهانی که به میزبانی این کشور برگزار شد با اکثریت آراء به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شدم.

وی ادامه داد: کاری که ما در مورد کرسیهای جهانی و آسیایی انجام دادیم معرفی ایران به عنوان مسئول است. یعنی من به نمایندگی از فدراسیون ورزشهای رزمی مسئولیت را برعهده دارم و اگر زمانی از این سمت کنار بروم شخصی جایگزین بنده ادامه کار را در دست خواهد گرفت که فکر می کنم کاری جدید در ورزش کشور باشد.

رئیس فدراسیون ورزشی در خصوص ضرورت عضویت در این فدراسیون گفت: ویتنام میزبان بازیهای آسیایی ساحلی است و در چند سال آینده هم میزبان بازیهای آسیایی خواهد شد. پیش بینی ما حضور چند رشته از این کشور در این بازیهاست و ما برای مدال آوری در این رقابتهای مهم از هم اکنون برنامه ریزی داریم.

رشیدی به بازیهای ساحلی پیش رو اشاره کرد و گفت: فدراسیون ورزشهای رزمی با ۵ رشته سامبو ، جوجیتسو ، موی تای ، پنجاکسیلات و ووینام در این رقابتها شرکت می کنیم که مهمترین نقش را در بین ۱۸ فدراسیون اعزامی به این رقابتها داریم. ضمن اینکه در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی هم با دو رشته برای کمک به ارتقا کاروان ورزشی کشورمان در جدول مدالها تلاش خواهیم کرد.

وی ادامه داد: هفته آینده «هوانگ» معاون وزیر ورزش ویتنام که نایب رئیس شورای المپیک آسیاست و مسئولیت برگزاری رقابتهای ساحلی را بر عهده دارد برای حضور در مجمع آسیایی به تهران می آیند که من برای کسب کرسی ریاست این اتحادیه کاندید شدم که امیدوارم این کرسی را برای کشورمان کسب کنیم.

رشیدی در مورد سئوال یکی از خبرنگاران در مورد مشکل نماینده «موی تای» ایران با رئیس فدراسیون جهانی گفت: بله اختلاف عبادتی را با «استفان فوکس» تائید می کنم. رئیس فدراسیون جهانی برای همین اختلاف هم نامه ای به کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ارسال کرد که عبادتی نمی تواند در مسابقات جهانی سوئد تیم ملی را همراهی کند. ما نیز با قبول این نامه ، سرپرستی تیم را به ضخص دیگری واگذار کرده و نماینده خود را به دیدار «فوکس» اعزام کرده و با مذاکراتی که صورت گرفت اختلاف رفع شد و هم اکنون عبادتی کار را پیگیری می کند.

رئیس فدراسیون ورزشهای رزمی در مورد مشکل بانوان در «موی تای» گفت: از سال ۹۰ وزارت ورزش حضور بانوان را به دلیل خطرات جسمانی در رشته های رینگی ممنوع کرد. در نامه ای که هفته پیش به وزیر ورزش ارسال کردیم خواستار تشکیل کمتیه ای تخصصی در این خصوص شده و مشکل را با حضور متخصصان امر بررسی و نتیجه را به وزارت ورزش اعلام کنیم که امیدورایم بتوانیم قدم مثبتی در این راه برداریم.

در ابتدای این جلسه گزارشی از حضور تیم سامبوی ایران در مسابقات ترکمنستان ، اعزام تیم موی تای به رقابتهای جهانی سوئد و حضور نمایندگان ایران در اجلاس پنجاکسیلات ارائه نمود.