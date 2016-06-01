آنهایی که امروز به امریکا نزدیکند از خط امام(ره) دور شدند!

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران با حضور در برنامه «گفت وگوی سیاسی» که با موضوع جایگاه امام(ره) در صورتبندی گفتمان انقلاب اسلامی روانه آنتن شد دوری از خط امام(ره) را مساوی با نزدیکی به امریکا دانست.

در آغاز این برنامه حجت الاسلام منصور مرادی، با اشاره به مطابق سازی دین و زمان از سوی حضرت امام(ره) گفت: اخلاص در کار در اقدامات امام-ره- موج می زند و حتی دشمنان اقرار دارند که ایشان خالصانه عمل می کردند.

وی القای تکلیف گرایی از سوی حضرت امام(ره) را متذکر شد و افزود: استقلال و خوداتکایی را در منش و روش سیاسی و اقتصادی امام-ره- شاهد هستیم و ایشان اعلام می کنند اول خط فکری افراد استقلال خود را از دست می دهد و بعد دچار فقدان استقلال اقتصادی و سیاسی می شود.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به زاویه گرفتن متفکران غرب زده با گفتمان حضرت امام(ره) و حتی نقد این گفتمان از سوی این گروه اظهار کرد: دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی در اصل به پافشاری ما به خط امام-ره- باز می گردد و اگر خدای ناکرده زاویه پیدا کرده بودیم، قطعا به امریکا نزدیک می شدیم.

وی در این راستا تکلیف مداری را ناظر توکل بر خدا و پافشاری بر خط امام(ره) دانست.

ابوذر وهاب زاده میهمان دیگر برنامه، در خصوص لزوم حفظ روحیه استکبار ستیزی از منظر حضرت امام(ره) تصرح کرد: با بررسی گفتمان حضرت امام-ره- به بحث فرهنگ شیعه می رسیم و ایشان ادامه دهنده این راه و تفکر بودند.

وی نگاه به مقاومت فلسطین را از جمله منظرهای مورد توجه امام(ره) و موجب تعارض میان جمهوری اسلامی و امریکا دانست و گفت: حضرت امام-ره- زمانی بحث مرجعیت سیاسی را مطرح می کنند که قبل از ایشان کمتر بدان توجه شد اما حضرت امام-ره- با شهامت بحث مرجعیت سیاسی و اصلِ ولایت فقیه را مطرح می کنند.

وهاب زاده ادامه داد: حضرت امام-ره- در عصر خودشان استکبار و استبداد را همزمان مطرح می کنند؛ همچنین بحث غرب زدگی بسیار [مورد توجه بود] و حتی بین اسلام ناب محمدی و اسلام امریکایی تمایز ایجاد کردند.

این استاد دانشگاه نگاه خاص امام(ه) به مردم و وطن را متذکر شد و افزود: گفتمان حضرت امام-ره- بحث نفی غرب زدگی و خود اتکایی را مطرح می کند که مبتنی بر نگاه هویت خواهی و توسعه طلبی مبتنی بر آموزه های دینی بود.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی موسوی، کارشناس مسائل سیاسی در توصیف حضرت امام(ره) گفت: ایشان یک شخصیت علمی بودند و شاگران و نزدیکان ایشان [اذعان می دارند] متخصص و استادی درجه یک در کلام، فقه، اخلاق، سیاست و مباحث عرفانی بودند.

وی بعد عرفانی حضرت امام(ره) را موضوعی مغفول مانده عنوان کرد که در پیروزی انقلاب اسلامی نیز بسیار دخیل بود.

حجت الاسلام موسوی در این راستا عملیاتی کردن ولایت فقیه را از دیگر ویژگی های ممتاز حضرت امام(ره) دانست و افزود: امام-ره احیاگر تفکر ناب اسلامی در این زمان بودند... امروز تفکر داعش دارای عقبه ای است که در میان امت اسلامی [این جریان شوم] شکل گرفته که زایده تفکر وهابیت است و وقتی در موضع گیری های سیاسی امام-ره- دقیق می شویم می بینیم رفتار اخلاقی و اسلامی با همه این ها دارند.

وی با طرح این سوال که آیا امروز نظام ما در قبال مردم، شعارهای اصلی حضرت امام(ره) از جمله عدالت، از بین بردن فقر و رشوه خواری را پیاده سازی کرده است یا خیر، بحث را ادامه داد: نکته بارز در وصیت نامه حضرت امام-ره- خطاب به مسئولان است؛ بنابراین حُکام ما باید به این [محورها] پایبند باشند.

حجت الاسلام موسوی با اشاره به محورها انقلابی بودن حضرت امام(ره)، تصریح کرد: ویژگی بارز امام-ره- که ایشان را از دیگر انقلابیون تمایز می کرد، توکل ایشان برخدا بود؛ امام-ره- در عصر ما شبه انبیا بودند... و [چون] امام -ره- به خداوند توکل داشتند، در سال ۴۲ [با دست خالی] فرمودند امریکا هیچ غلتی نمی تواند بکند!

وی گفت: امروز هر کسی که به مستکبرین وابستگی نداشته باشد، مردم دنیا به او روی می آوردند و امام-ره- در این مهم نقش داشتند.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی افزود: تاکید و سفارش ایشان بر این بود که پیرو اسلام ناب باشیم نه اسلامِ لیبرالی یا امریکایی! بنابراین هر کس که امروز مدعی خط امام شد را نباید بپذیریم!

وی یادآور شد: امکان ندارد کسی از خط امام-ره- دم بزند ولی تشریفات اداری خود را با هزینه های میلیاردی پیش ببرد؛ مقام معظم رهبری نیز مردم را به نکات اصیل که حضرت امام-ره- بر آن تاکید داشتند [رجوع می دهند] و حل مشکلاتِ امروز ما به همین مسئله باز می گردد.

در ادامه مهدی نوروزی، کارشناس مسائل سیاسی با تاکید بر لزوم بررسی در بحث معماری انقلاب اسلامی گفت: امام-ره- هم تاریخ را تجربه و هم تاریخ معاصر را مطالعه کرده بودند... و قدم به قدم این انقلاب را ساختند.

وی یادآور شد: از سال ۶۰ یا ۶۲ حضرت آقا بعنوان نماینده امام-ره- سخنرانی داشتند و فرمودند جنگ با روش های امریکایی مهم تر از جنگ با خود امریکاست... و اگر امروز مسیری که امام-ره- طی کردند و جنگ با تفکر امریکایی اتفاق می افتاد، بسیاری از مشکلاتی [که نخبگان با آن درگیر هستند، رخ نمی داد].

نوروزی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب نیز بارها در سالگرد ارتحال امام ویژگی های فرد انقلابی را بر شمردند و امروز شاید بزرگ ترین مشکل جامعه ما گرایش به فرهنگ شاهنشاهی است.

صوت «گفت وگوی سیاسی» که با اجرای محمدرضا عسگری روانه آنتن شد از طریق سایت شبکه قابل دریافت است.