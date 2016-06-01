مدیرکل کار استان آذربایجان غربی برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از امروز چهارشنبه ۱۲ خردادماه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی پس از گذشت نزدیک به دو سال و نیم از این سمت برکنار شده و به زودی شخص جدیدی به این سمت منصوب می‌شود.

وی به دلیل آنچه که بی‌اطلاعی از اجرای حکم مجازات شلاق کارگران معدن طلای آق دره عنوان شده است؛ با حکم وزیر کار از سمت خود برکنار شد.



طی هفته گذشته مجازات شلاق و پرداخت جریمه نقدی‌ که براساس رای قطعی دادگستری استان آذربایجان غربی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق دره صادر شده بود، به اجرا درآمده است.

تمامی متهمان این پرونده از کارگران فصلی معدن طلای آق دره بودند که براساس اخبار قبلی خواستار تمدید قرارداد‌های خاتمه یافته شده خود می‌شوند اما در نهایت مخالفت کارفرما با این در خواست باعث شد تا در مقابل این واحد معدنی تجمع صنفی برپا کنند.