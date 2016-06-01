به گزارش خبرنگار مهر، سید باقر مسلمی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل نوسازی مدارس اردبیل تصریح کرد: مشکلات مالی نوسازی مدارس در سال ۹۱ به اوج خود رسید و در این سال کل اعتبارات ملی و استانی ما ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بود درحالی که عملاً ۲۰ درصد آن تخصیص یافت.

وی افزود: در سال ۹۲ نیز اعتبارات به ۱۹ هزار میلیارد ریال رسید اما باز به دلیل اینکه تخصیص ۲۱ درصد بود، در مجموع شش هزار و ۸۰۰ پروژه نیمه‌تمام روی دست ما ماند.

معاون توسعه مدیریت سازمان نوسازی مدارس کشور متذکر شد: از این تعداد هزار و ۲۰۰ پروژه مربوط به مشارکت‌ها است و از سال ۹۳ به این طرف هر چند اعتبارات منطقی شده اما به دلیل عدم رفع تحریم‌ها تخصیص ۱۰۰ درصد نداشتیم.

مسلمی متذکر شد: در چنین وضعیتی به هیچ عنوان پروژه جدید در نوسازی مدارس تعریف نمی‌شود و در عین حال برای تکمیل پروژه با تصویب مجلس تکمیل پروژه به خیر سپرده شده و حتی تابلوی به نام خود وی در سردر مدرسه نصب می‌شود.

وی با تأکید به اینکه موفقیت در پروژه‌های مدرسه‌سازی نیازمند تعامل سه نهاد خیرین، آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس است، ادامه داد: سازمان نوسازی مدارس بازوی عمرانی آموزش‌وپرورش محسوب می‌شود و هدف این سازمان ساخت‌وساز فضاهای آموزشی است.

به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان نوسازی مدارس کشور به دلیل اینکه مسئولیت آموزش‌وپرورش، آموزش و نه امور عمرانی است، این سازمان فعال شده است و در حال حاضر نیز با سه سیاست کلان توسعه فضاهای آموزشی را دنبال می‌کند.

فضای آموزشی فاقد کارایی مورد تائید نیست

مسلمی سیاست اول را ایستایی و مقاومت ساختمان در مقابل حوادث طبیعی دانست و افزود: با توجه به واقع شدن کشور بر روی گسل‌های زلزله لازم است ساختمان‌ها با آخرین استانداردها احداث شود.

وی با اشاره به تغییرات اخیر فنی ساخت‌وساز فضاهای آموزشی ضرورت دوم را توجه به کارایی ساختمان دانست و متذکر شد: امروز به این نتیجه رسیدیم که آموزش صرفاً در کلاس درس و آموزش تئوری‌ها امکان‌پذیر نیست و لازم است فضاهای دیگری ایجاد شود تا آموزش‌ها کاربردی شود.

وی با اذعان به اینکه میانگین سرانه کلاس درس در کشور با این دیدگاه به ۱۵۰ مترمربع رسیده است، اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی سیاست خودکفایی علمی مطرح شد و در حال حاضر نیز این سیاست با توسعه پایدار دنبال می‌شود.

معاون توسعه مدیریت سازمان نوسازی مدارس کشور متذکر شد: در هیچ کشوری توسعه پایدار بدون توسعه علمی امکان‌پذیر نیست و لازم است با ایجاد کارایی در فضای آموزشی در تحقق توسعه پایدار گام برداشت.

مسلمی ضرورت سوم را توجه به زیبایی ساختمان‌های آموزشی دانست و تأکید کرد: زیبایی فضای آموزشی می‌تواند به افزایش کارایی و کیفیت آموزش کمک کند و لازم است هم در نمای ساختمان و هم در جزئیات داخلی این مهم موردتوجه قرار گیرد.

شناسایی ۱۲۶ هزار کلاس درس غیراستاندارد

وی با تأکید به ضرورت مقاوم‌سازی مدارس ادامه داد: برای اولین بار نوسازی مدارس به این مقوله ورود داشته و با این وجود همچنان جای کار بسیار است و ۱۳۲ هزار کلاس درس در وضعیت خطرآفرین قرار دارند.

به گفته معاون توسعه مدیریت سازمان نوسازی مدارس کشور در واقع این کلاس‌ها حتی با زلزله چهار ریشتری ممکن است دچار مشکل شوند و ضروری است برنامه‌های تخریب و بازسازی آن ها پیگیری شود.

مسلمی با تأکید به اینکه ۱۲۶ هزار کلاس درس غیراستاندارد نیز شناسایی شده و باید مقاوم‌سازی شود، ادامه داد: هر چند چهار میلیارد دلار از محل صندوق ذخیره ارزی قرار بود در مدت چهار سال در اختیار نوسازی مدارس کشور قرار گیرد اما فعلاً محقق نشده است.

وی متذکر شد: تاکنون به این منظور ۶۰ هزار میلیارد ریال اختصاص یافته و قرار است ۴۰ هزار میلیارد ریال دیگر نیز اختصاص یابد.

وی با تأکید به ضرورت توجه به نیازمندی و معیشت نیروهای نوسازی تصریح کرد: به منظور رفع این مشکلات تلاش شده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی اقداماتی صورت گیرد.

معاون توسعه مدیریت سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به اخذ مجوز بند ۱۰ ماده ۶۸ برای کارکنان نوسازی اضافه کرد: انتظار می‌رود سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت استان اردبیل نیز در راستای تحقق برنامه‌ها همکاری کنند.

مسلمی با بیان اینکه در هشت سال گذشته سازمان نوسازی مدارس شش بار توسط سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت ارزیابی‌شده و سه بار مقام اول، دو بار مقام دوم و یکبار مقام سوم را کسب کرده است، افزود: در برخی استان‌ها به منظور حمایت نوسازی مدارس اعلام آمادگی شده تا بعد از خردادماه و ابلاغ اعتبارات مساعدت شود.