شهرداری ۷۴۸۰ میلیارد ریال برای متروی تبریز هزینه کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز؛ صادق پشمینه آذر چهارشنبه در نشست مدیران مترو و اعضای کمیسیون عمران شهرداری تبریز اظهار داشت: با بیان اینکه اهداف مترو نیازمند تحقق اعتبارات دولتی است گفت: خط دو مترو تبریز یک اولویت کشوری است اما تا کنون از محل تامین اعتبار در سه ماهه نخست سال هیچ مبلغی از سوی دولت به این پروژه بزرگ تخصیص داده نشده و شهرداری تبریزبه تنهایی در سه ماه گذشته ۶۵ میلیارد ریال برای این پروژه هزینه کرده است.

وی با اشاره به میزان اعتبارات تخصیص‌ یافته از سوی دولت و شهرداری تبریز گفت: تا سال ۹۲ کل مبلغ تزریق‌ شده به پروژه قطار شهری از سوی دولت ۵۶۰ میلیارد تومان و از سوی شهرداری ۲۱۸ میلیارد تومان بوده‌ و این در صورتی است که سال گذشته، ۴۴۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری و ۹۰ میلیارد تومان نیز از سوی دولت تزریق شده است.

پشمینه آذر به اقدامات شهرداری در خصوص پروژه قطار شهری نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال منتهی به سال ۹۲، کل هزینه‌ای که شهرداری صرف پروژه قطار شهری کرده بود، دو هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال بوده با این حال از سال ۹۲ تا کنون پنج هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال صرف این پروژه شده که مجموع آن معادل هفت هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال است.

مدیر عامل سازمان قطار شهری با اشاره به اینکه پنج دستگاه واگن (رام پنجم قطار) در حال صدور «پی ای سی» است، گفت: رام های ششم و هفتم در حال تست و راه اندازی و رام هشتم قطار شهری متشکل از پنج دستگاه واگن، در حال حمل به سایت تبریز بوده و همچنین ۲۰ دستگاه واگن دیگر نیز در حال ساخت است که تا پایان تیر ۹۵ به تبریز می رسد.