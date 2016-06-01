در حال برنامه ریزی برای سفر به تهران هستم

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به سوئد، ظریف وزیر امور خارجه در ادامه دیدارهای خود در سوئد با «استفان لوون» نخست وزیر سوئد دیدار و در خصوص گسترش روابط دوجانبه و مسائل بین المللی مورد اهتمام دو کشور گفتگو و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه در این ملاقات با ابلاغ سلام حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران و ابراز امیدواری نسبت به انجام سفر نخست وزیر سوئد به تهران بر ضرورت گسترش روابط دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی تاکید کرد.

نخست وزیر سوئد نیز ضمن استقبال از گسترش همکاری های دو کشور تاکید کرد سفر وی به ایران در حال برنامه ریزی است.

طرفین در این ملاقات همچنین در خصوص بحران های منطقه غرب آسیا و ضرورت حل سیاسی آن و اهمیت تسهیل ارسال کمکهای انسان دوستانه به مناطق بحرانی رایزنی کردند.

همچنين ظريف پيش از اين ديدار با «ياكوب والنبرگ» يكي از شخصيت های پرنفوذ اقتصادی سوئد كه صاحب چند مجموعه سرمايه گذاری است، ديدار كرد.

براساس این گزارش در حاشیه ديدار وزیر امور خارجه کشورمان با نخست وزیر سوئد، وقتی ظريف با اردلان شكرآبي وزير ایرانی الاصل امور مدنی دولت سوئد به زبان فارسی احوال پرسی كرد، نخست وزير این کشور با خنده گفت به او چه گفتی كه اردلان شكرابی پاسخ داد من فقط احوال پرسی كردم