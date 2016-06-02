همراهی سیاره عطارد با هلال صبحگاهی شعبان ۱۴۳۷

خسرو جعفری زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رصد هلال ماه همیشه برای عموم مردم جذاب بوده است، گفت: ماه به عنوان تنها قمر زمین به شمار می رود که همیشه یک روی آن به سوی زمین بوده زیرا مدت زمان چرخش ماه به دور خودش برابر با مدت زمان چرخش ماه به دور زمین است.

وی با تاکید بر اینکه رویت هلال ماه صبحگاهی کمی پس از اذان صبح و در نور سپیده دم صبحگاهی می تواند بسیار دیدنی باشد، اظهار داشت: صبحگاه ۱۴ خردادماه، زمان مناسبی است که سیاره عُطارد و هلال ماه را در کنار یکدیگر رصد کنیم.

وی با بیان اینکه در این زمان ماه و عطارد به همنشینی یا مقابله می رسند، عنوان کرد: کافی است یک ساعت قبل از طلوع خورشید (۵ صبح) در افق شرقی به رصد این همنشینی با چشم غیر مسلح پرداخت.

رئیس انجمن نجوم اهواز افزود: ماه در ساعت ۴:۳۰ طلوع می کند و به صورت کمانی باریک با درصد بخش درخشان ۶ درصد دیده می شود.

وی گفت: ۱۰ دقیقه پس از طلوع ماه، سیاره عطارد طلوع می کند که با جدایی زاویه ای ۵ درجه از ماه قراردارد؛ سیاره عطارد به مانند ستاره ای در پایین ماه دیده می شود.

جعفری زاده با اشاره به رصد خوشه پروین در کنار این همنشینی اظهار داشت: در صورت داشتن هوایی پاک و تمیز در افق شرقی می توان در سمت چپ سیاره عطارد، خوشه پروین را که تجمع چند صد ستاره است را رصد کرد.