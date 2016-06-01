تاکید مختارپور بر رسیدگی به وضعیت کتابداران روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از برگزیدگان جشنواره روستاهای دوستدار کتاب پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۲ خرداد با حضور سیدعباس صالحی معاون فرهنگی وزیر ارشاد و علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در سالن مرکزی کتابخانه پارک شهر برگزار شد.

مختارپور در این برنامه گفت: معمولا کار فرهنگی زودبازده نیست و طول می‌کشد تا به ثمر برسد، البته این جشنواره کمی زود به نتیجه رسیده است که تا حدودی نشان می‌دهد راه و مسیر درست بوده است. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور یکی از دستگاه‌هایی است که در برگزاری این جشنواره مشارکت داشته و حمایتش را از روستاهای شرکت کننده در این جشنواره ادامه خواهد داشت.

وی افزود: امیدواریم عملکرد روستاها هم مشخص و معین شود. هدف از برگزاری این برنامه‌ها این است که این روستاها و فعالیت‌ها الگویی برای روستاهای دیگر بشوند.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی ادامه داد: یکی از نکات مورد توجه رهبر معظم انقلاب، دستگاه‌های اجرایی و قانونگذار، مسئله آسیب‌های اجتماعی است؛ واقعیتی که نمی‌شود با کتمانش نسبت به آن بی‌مسئولیتی نشان داد. کیست که نداند هر چه جامعه‌ای کتاب‌خوان‌تر باشد از ‌آسیب‌های اجتماعی مصون‌تر است. کتابخانه سنگر مهمی در برابر آسیب‌های اجتماعی است.

مختارپور گفت: یکی از مسائل مهم اجتماعی هم برپایی عدالت اجتماعی است و یکی از جاهایی که می‌توانیم عدالت اجتماعی را در حوزه فرهنگ پیاده کنیم همین توجه به روستاها، مناطق محروم و کم‌بهره‌مند است. در دو سال اخیر سعی کرده‌ایم به کتابداران روستایی‌مان توجه بیشتری داشته باشیم، چون این اتفاق به هر دلیلی پیش‌تر رخ نداده بود. با کمک هیات امنای نهاد، کتابداران روستایی امروز نسبت به گذشته وضعیت بهتری دارند. البته برای بهبود وضعیت معیشت آنها راه زیادی در پیش داریم، اما می‌توان گفت مسیر درست است.

وی در پایان سخنانش گفت: در میان روستاهایی که در این جشنواره حضور دارند، روستاهایی بودند که تا پیش از این اصلا کتابخانه نداشتند.

مختارپور با اشاره به سخنان کتابدار بلوچی حاضر در این مراسم گفت: دوستمان اشاره کردند که به ماهی‌گیرانی که یک ماه از خانه و زندگی خود دورند و در دریا زندگی می‌کنند، بسته‌های کتاب امانت می‌دهند. بد نیست بدانیم که شکل‌گیری قالب داستان‌های عامه‌پسند در اروپا نیز چنین وضعیتی داشته و به خاطر اینکه ماهیگیران و ملوانان دریایی در روزهایی که دور از خانواده و در دریا هستند سرگرم شوند، کتاب‌هایی تولید شد که بعدها رمان‌های عامه‌پسند نام گرفتند.