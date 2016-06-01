ابوبکر البغدادی خواستار تمرکز داعش در لیبی شده است

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از باسنیوز، مسئول حزب دموکرات کردستان عراق در سنجار تاکیید کرد که‌ گروه‌ تروریستی داعش در مناطق شرقی موصل شکست های سنگینی متحمل شده‌ است و به‌ همین دلیل در حال تغییر استراتژی جنگی خویش است.

وحید باکزی افزود: در حال حاضر نیروهای پیشمرگ در ۱۴ کیلومتری موصل قرار دارند و از دیروز گروه‌ تروریستی داعش تمامی تجهیزات سنگین و نیمه‌ سنگین خود را به‌ داخل شهر موصل منتقل کرده‌ است.

وی افزود: دیروز یک نسخه‌ از یک نامه‌ محرمانه‌ داعش که‌ توسط البغدادی نوشته‌ شده‌ است به دستمان رسیده‌ که‌ نشان می دهد که‌ وی از فرماندهان خویش خواسته‌ است تا برخی از جبهه‌های جنگ در عراق را تخلیه‌ کنند.

این مسئول عراقی گفت: در این نامه‌ ابوبکر البغدادی نوشته‌ است که‌ مردم عراق و سوریه‌ ارزش آن را ندارند که‌ به‌ حمایت از آنها بپردازیم.

بر اساس این گزارش ابوبکر البغدادی در پایان نامه‌ خویش خواستار آن شده‌ تا در صورت تضعیف در عراق و سوریه‌ جنگجویان گروه‌ تروریستی داعش توجه‌ خویش را به‌ منطقه‌ «المصراته‌» در لیبی معطوف کنند.