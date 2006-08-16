اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد اجراي طرح سفرهاي ارزان قيمت افزود: اين امر در گذشته هم مطرح بوده و سال گذشته مجلس به دولت اجازه داد از محل بودجه هاي رفاهي ، بودجه اي براي ارزان سازي سفر اختصاص دهد.

وي خاطر نشان كرد: براي ارزان سازي سفر يك بخشي از هزينه سفر را دولت براي كارمندان تقبل كند ، يك بخشي را نيز هم خود افراد مي پردازند و بخشي ديگري را بخش گردشگري كشور براي استفاده مسافران و گردشگران از تاسيسات و بخش هاي مورد نياز اقامتي ، پذيرايي و... بايد تقبل كند.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: در حال حاضر فقط تنظيم دو بخش ديگريعني سهم خود افراد و همچنين تامين اعتبار از سوي دولت باقي مانده كه آن نيز در نشستي با كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزي ، آيين نامه اي تنظيم و به سازمان مديريت ارسال شده و قرار است بحث هاي كارشناسي اين آيين نامه در كميسيون هاي مربوطه بررسي و پس از آن در دولت مطرح شود.

مشايي گفت: اميدواريم بتوانيم امسال اجراي طرح ارزان سازي سفر را آغار كنيم البته به دليل اينكه اواسط سال است ، براي تامين اعتبار آن از سوي دولت مشكلاتي وجود دارد و در نهايت اگر نتوانيم در سطح وسيع در سال جاري اين آيين نامه را اجرايي كنيم ، به طور حتم در بودجه سال 86 اعتبار مربوط به اجرايي شدن ارزان سازي سفر در نظر گرفته مي شود.