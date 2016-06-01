فرصتهای فراهم شده در عرصه تبلیغ استفاده شود/مصادره بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدحسن اختری، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی طلایه داران تبلیغ در مسجد حظیره یزد با اشاره به جایگاه مسلمانان به ویژه شیعیان در جهان امروز اظهار داشت: اکنون در جهان بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مسلمان و ۳۰۰ میلیون شیعه داریم و شاید مبالغه نباشد اگر بگوییم حدود یک پنجم این جمعیت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مکتب اهل بیت (ع) گرایش پیدا کردند.

وی عنوان کرد: افزایش بیش از ۵۰۰ میلیون مسلمان و شمار زیادی شیعه، از موج انقلاب اسلامی است و این ادعا نیست بلکه یک واقعیت است زیرا شرایط قبل از انقلاب به سمتی می رفت که روز به روز از تعداد مسلمانان کم می شد و کشورهای اسلامی منطقه در دامان کمونیست سقوط کرده بودند اما انقلاب اسلامی به مسلمانان هویت داد.

اختری بیان کرد: مسلمانان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی احساس هویت نمی کردند و اصلا به حساب نمی آمدند اما اکنون وضعیت بهتر شده گرچه اکنون نیز اعتقاد داریم، جایگاه فعلی مسلمانان، شأن واقعی اسلام نیست و هنوز جهان اسلام جایگاه خود را در سیاستگذاری‌های جهان پیدا نکرده است.

۵۶ کشور مسلمان به اندازه یک دولت اروپایی در سازمان ملل نقش ندارند

وی ادامه داد: هنوز هم ۵۶ کشور مسلمان در سازمان ملل به اندازه یک دولت اروپایی نقش ندارد و هنوز جهان اسلام با جایگاه واقعی و شأن بالای خود فاصله دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) یادآور شد: امروز می بینیم که کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا حتی برای اسرائیل قول و وعده می‌دهد اما حاضر نیست کلامی یا نامی از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مسلمان جهان به زبان بیاورد و این در حالی است که برخی از ۵۶ کشور اسلامی، سرشان در آبشخور آمریکا است.

وی عنوان کرد: در همه کشورهای دنیا شیعه وجود دارد و مجمع جهانی اهل بیت (ع) با ۱۳۰ کشور دنیا به طور رسمی در ارتباط است که البته این ارتباط با زیرشاخه‌های مجمع نیست بلکه ارتباط رسمی با تشکل‌هایی است که شیعیان تشکیل داده و در این کشورها در حال فعالیت هستند.

اختری، این فرصت را یک فرصت استثنایی در دنیا دانست و بیان کرد: چنین وضعیتی برای تشیع به وجود آمده و باید از این فرصت استفاده شود و این تشکل‌ها را برای گسترش اسلام و مذهب تشیع تقویت و همراهی کرد.

دنیای گسترده ارتباطات فرصت‌های بی‌نظیری برای تبلیغ دین فراهم کرده است

وی، یکی دیگر از فرصت‌های پیش آمده برای جهان اسلام را پیشرفت‌های ارتباطی دانست و بیان کرد: امروز دیگر لازم نیست برای تبلیغ در آمریکا، چین، روسیه، آفریقا و دیگر ممالک جهان گذرنامه و برنامه‌های سفر مهیا و شرایط خاص برای تبلیغ فراهم شود بلکه امروز مبلغان می‌توانند در اتاق خود با یک صفحه اینترنتی اسلام را تبلیغ کنند و تنها شرط برقراری ارتباط با جهان خارج، آشنایی به زبان و اخلاق و رفتار مردم در دیگر کشورها است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) یادآور شد: امتیاز دیگری که امروز برای تبلیغ فراهم شده این است که فقط نیاز نیست منبر برویم و کتاب بخوانیم و مقاله بنویسیم بلکه از بسیاری امکانات دیگر می‌توانیم برای تبلیغ استفاده و اندیشه‌های خود را تبیین کنیم .

دشمن از وسعتی که برای اسلام فراهم شده احساس خطر می کند

وی تصریح کرد: با این وسعتی که برای ما بوجود آمده، دشمن احساس خطر کرده و با همه ابزاری که در دست دارد می‌خواهد با اسلام و مسلمین مبارزه کند زیرا یکی از اهداف سیاست‌های امپریالیستی امروز این است که نمونه اسلامی که امام خمینی (ره) در دنیا منتشر کرده، به سایر نقاط سرایت نکند به همین دلیل آمریکا در صدد معرفی و ترویج اسلام آمریکایی و انگلیس در صدد ترویج شیعه انگلیسی است و این حرکت‌ها برای این است که مردم با اسلام ناب محمدی (ص) آشنا نشوند.

اختری تاکید کرد: دشمنان اسلام نمی‌خواهند اسلام موانع را رد کرده و پیشرفت کند زیرا اینها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی می گفتند که اسلام افیون ملت‌ها و عامل ارتجاع و مانع پیشرفت بشر است اما امروز در کشور ما بر خلاف این ثابت شده و دنیا متوجه این موضوع شده است.

وی تصریح کرد: اینها نمی خواهند فرصتی فراهم شود که دیگران توانمندی‌های یک کشور اسلامی شیعه نظیر ایران را ببینند زیرا می دانند به طور قطع با مشاهده اسلام ناب محمدی (ص) در ایران که ارمغان انقلاب امام خمینی (ره) است، بر شمار مسلمانان و شیعیان جهان افزوده خواهد شد.

اختری یادآور شد: به همین دلیل بود که آنها تلاش کردند بیداری اسلامی را به نفع خود مصادره کنند زیرا می دانند اسلام محبوبیت دارد و به هر جا راه یابد طرفدار پیدا می‌کند و البته در بسیاری از مناطق هم موفق شدند تا بیداری اسلامی را به نفع خود مصادره کنند.

اقدام حیرت‌انگیز مردم در ارتحال امام (ره) نباید به دست فراموشی سپرده شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن سالروز ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشت: دشمنان خارجی و مزدوران داخلی سعی در کمرنگ کردن و به فراموشی سپردن این رویداد تاریخی و حضور حیرت انگیز مردم در واقعه ناگوار و تلخ رحلت امام دارند اما نباید چنین اجازه ای به آنها بدهیم.

اختری تاکید کرد: ۱۵ خرداد نیز باید گرامی داشته شود زیرا ۱۵ خرداد آغاز حرکت انقلابی امام خمینی (ره) بود، انقلابی که اسلام ناب محمدی (ص) را برای مردم مسلمان جهان به ارمغان آورد.