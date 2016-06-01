مشکل کمبود آب شرب روستای «اسلام آباد» شهرستان ملایر رفع شد

سید مصطفی هاشمی در گفتگو با مهر افزود: روستای اسلام آباد دارای جمعیتی معادل سه هزار و ۷۸۰ نفر با نیاز آبی ۷ لیتر در ثانیه است که آب شرب روستا پیش از این ازطریق یک حلقه چاه تامین می شد که به دلیل حفر ۷ حلقه چاه غیر مجاز در حریم چاه آب شرب روستا، آبدهی چاه کاهش یافته و روستا با کمبود آب مواجه شد.

وی عنوان کرد: این شرکت بلافاصله نسبت به لایروبی چاه موجود و مهندسی مجدد تأسیسات اقدام کرد که به‌دلیل مصرف بالا و خشکسالی های اخیر، مشکل کمبود آب بطور کامل رفع نشد.

هاشمی افزود: در همین راستا به منظور تامین کسری آب مورد نیاز، در دی ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به حفر یک حلقه چاه عمیق به عمق ۱۶۰ متر اقدام شد که خوشبختانه دارای آبدهی مناسب بود و مشکل کمبود آب شرب روستا مرتفع شد.

سید مصطفی هاشمی اجرای خط برق به طول ۴۰ متر را از دیگر عملیات اجرایی این پروژه دانست و اظهار داشت: تمام عملیات بصورت تعهدی و با مبلغی بالغ بر سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به انجام رسیده است.

وی گفت: شهرستان ملایر دارای ۲۰۷ روستا است که تعداد ۱۳۵ روستا با ۲۴ هزار و ۳۹۴ مشترک تحت پوشش خدمات امور آبفار شهرستان قرار دارند.