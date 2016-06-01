مدیریت مشارکت در «سندملی خواندن» محور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک محبوب روز چهارشنبه در جمع مسئولان و روسای کتابخانه های استان قزوین در تالارقلم کتابخانه امام خمینی قزوین گفت: به منظور تروج فرهنگ مطالعه «سند ملی خواندن» برای استفاده از ظرفیت های موجود تدوین شده که ایده کار بر اساس کارشناسی مطرح و با نظر مدیریتی ترکیب شد.

وی افزود: پایه این سند با نظر کارشناسی از سطح ستادی و استانی شکل گرفت و مدیران هم در باره‌اش تصمیم گرفتند در نتیجه، ترکیبی از آمار و اطلاعات وضعیت موجود است که این سه عامل با هم ترکیب شدند تا این سند آماده شد.

محبوب اظهارداشت: رویکرد این سند بر این محور است کتابخانه را زمانی بسازیم که مطمئن شویم از ظرفیت‌های قبلی به خوبی استفاده می شود که این رویکرد خدمت محوری است تا اگر ظرفیتی داریم که با کمی بهسازی فضا، کارآیی اش بهتر می‌شود، به همان سمت برویم.

مدیرکل برنامه ریزی نهادکتابخانه های استان تصریح کرد: «سند ملی خواندن» در چند محور تهیه شده و اجرای آن به نظر کارشناسان و کتابداران هر استان بستگی دارد تا محورهایی که قابلیت اجرای شدن در آن منطقه را دارند دانتخاب کنند.

محبوب گفت: در این سند دیگر انتظار نداریم کتابخانه ای که در مکانی دورافتاده از راکم جمعیتی کمی برخوردار است به این شاخص ها دست پیدا کند و دنبال واقعگرایی هستیم و با درنظر گرفتن وضعیت محیط، نیاز مردم کارها را جلو خواهیم برد.

وی بیان کرد: در این سند دو نوع فعالیت در داخل کتابخانه و خارج از آن در شعاع کتابخانه پیش بینی شده و باید همه خدمات به افزایش کتب خوان و مراجعه کننده منجر شود.

محبوب اظهارداشت: باید وقت کتابدار آزاد شود تا بتواند خدمات بهتری به مردم ارائه کند و فضای کتابخانه هم جذابیت داشته باشد تا مراجعان بیشتری را به خود جذب کند.

آمارها برای شناسایی نقاط ضعف و قوت است

مدیرکل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های استان بیان کرد: از برگزاری مراسم باید پرهیز کرد و با گفتگوهای دوجانبه با علاقمندان و مردم و خانواده ها ارتباط داشت و از ایده های همه افراد برای بهبود کیفی کار استفاده کرد.

محبوب اضافه کرد: تامین کتاب باید بر اساس خواسته و نیازهای مردم منطقه باشد و بتواند جذابیت لازم را برای خواننده ایجاد کند زیرا در حال حاضر برخی کتب ما هیچ جذابیتی ندارد و لازم است با کتب دیگر جایگزین شود.

وی تصریح کرد: برنامه ریزی های ما باید به افزایش اعضاء کتابخانه ها منجر شود و آمارها فقط برای شناسایی نقاط ضعف و قوت باشد و به بهبود خدمات کمک کند.

مدیریت مشارکتی در «سند ملی خواندن» جدی است

محبوب با اشاره به دیگر ویژگی های سند ملی خواندن اظهارداشت: در این سند مشارکت مردم به روشهای مختلف جدی گرفته شده زیرا باور داریم هیچ کاری بدون همراهی مردم موفق نخواهد شد لذا از همه اندیشه ها، ایده ها و طرح ها برای نتیجه بخش بودن کارها استفاده خواهیم کرد.

محبوب یادآورشد: شاخص های منابع، اعضا و امانت در رویکرد جدید مورد توجه است و باید با استفاده از شرایط و امکانات موجود به توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی دست یابیم.