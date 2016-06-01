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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۳۸

پیام تسلیت معاونت بین الملل بسیج در پی درگذشت حجت الاسلام علمی

پیام تسلیت معاونت بین الملل بسیج در پی درگذشت حجت الاسلام علمی

معاونت بین الملل سازمان بسیج به مناسبت درگذشت حجت الاسلام علمی پیام تسلیت صادرکرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بین الملل سازمان بسیج به مناسبت درگذشت حجت الاسلام علمی پیام تسلیت صادرکرد.

متن پیام بدین شرح است: 

حضرت آیت الله اعرافی (دام ظله العالی) ریاست محترم جامعة المصطفی العالمیه

 ضایعه جبران ناپذیر درگذشت همکار فقیدتان؛ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد جعفر علمی، معاون آموزشی جامعة المصطفی، جامعه فرهنگی را در غمی عظیم فرو برد.

دکتر محمد جعفر علمی از فضلای برجسته حوزه های علمیه، چهره ای فرهنگی، نمونه بی بدیل قلم العلما افضل من دماء شهدا بودند و سالهای عمر پربرکت خود را صرف منور کردن جانها به نور اسلام در کشور انگلستان نمودند و این رهگذا وجدان های خفته در ظلمات تباهی فرهنگ غربی را به حقیقت رهنمون شدند و إن شاء الله مورد قبول حضرت حق قرار گیرد و توشه سفرآخرتشان شود.

معاونت بین الملل سازمان بسیج مستضعفین ضمن عرض تسلیت به ساحت مقدس امام زمان (عج)، مقام معظم رهبری، حضرتعالی، خانواده محترم ایشان، حوزه های علمیه، آرزوی صبر جمیل برای خانواده ایشان و علو درجات وی را از حضرت باری تعالی مسئلت می نماید.

کد مطلب 3674518

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