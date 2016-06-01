به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: شهرداری در نظر دارد در سال جاری برنامه استقبال معنوی متفاوتی از ماه رمضان اجرا کند.

وی ماه رمضان را فرصت خودسازی و ترویج فرهنگ وحدت و همدلی در بین شهروندان دانست و متذکر شد: امسال در نظر داریم در راستای تعمیق فرهنگ همدلی با تکیه بر ارزش‌های دینی این همایش را برگزار کنیم.

شهردار اردبیل با بیان اینکه شهرداری همواره در پاسداشت مناسب‌های مختلف برنامه‌هایی را در شهر اجرا می‌کند، اضافه کرد: این همایش برای اولین بار به منظور ایجاد نشاط معنوی برگزار می‌شود.

لطف‌اللهیان به تجلیل از مفاخر قرآنی در این مراسم اشاره کرد و افزود: همچنین سخنرانی آیت الله سید حسن عاملی و مداحی استاد سلیم موذن زاده در این همایش پیش‌بینی شده است.

وی به برپایی ایستگاه‌های صلواتی افطار نیز اشاره کرد و بیان داشت: این طرح نیز با هدف خدمت‌رسانی به شهروندانی که نمی‌توانند در موعد اذان در منزل خود حاضر شوند اجرا می‌شود.