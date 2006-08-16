آمريكا و انگليس صلاحيت حضور در شوراي امنيت را ندارند/ حق وتوي انگليس و آمريكا بايد لغو شود

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به اردبيل، رئيس جمهور صبح امروز در در دومين روز سفر استاني خود به اردبيل، در اجتماع مردم پارس آباد گفت: در جهان امروز به جاي آنكه از منابع ملت ها و امانت الهي در سراسر جهان پاسداري كنند طبل جنگ را به صدا در مي آورند تا به اين طريق به اهدافشان دست پيدا كنند.

دكتر احمدي نژاد افزود: كشورهاي غربي با استفاده از قدرت زور به كشتار مردم بي دفاع مي پردازند تا بتوانند بدين طريق به اهداف سياسي خود دست پيدا كنند و از سوي ديگر بر تمامي ملت ها تسلط داشته باشند.

وي گفت: صحنه لبنان صحنه اي است كه يك طرف آن زور و ظلم قرار دارد و طرف ديگر جوانان مسلمان حضور دارند كه براي رضاي خدا و دفاع از ميهن شان ايستاده اند كه اين رو در رويي از هيچ لحاظ با هم برابر نيست.

رئيس جمهور با اشاره به انفعال و سكوت سازمان هاي جهاني در برابر جنايات رژيم صهيونيستي اظهار داشت: در حادثه لبنان سازمان هاي بين المللي نشان دادند كه منافع خودشان را به تمام منافع جهان ترجيح مي دهند كه كشتار بيشتر از 600 نفر از مردم لبنان تسط رژيم صهيونيستي آن هم با حمايت آمريكا و انگليس نشان داد كه سازمان هاي بين المللي طرفدار جنگ و خونريزي هستند نه صلح و آرامش.

احمدي نژاد افزود: امروز امريكا وانگليس از حق وتوي خود بر عليه منافع انساني استفاده مي كنند و جنگ و خونريزي در جهان به وجود مي آورند و با اين شرايط دولت ها و ملت ها بايد بكوشند كه اين حق وتو و صلاحيت حضور آمريكا و انگليس در سازمان ملل را بگيرند.

وي ادامه داد: كساني كه دراين جنايت شريك بودند همه مجرمند و بايد در دادگاه هاي بين المللي محاكمه شوند.

احمدي نژاد در بخش ديگري خواستار تلاش همه جانبه مردم و مسئولان براي آباداني كشور شد و گفت:ما بايد تلاش كنيم تا با وحدت و همدلي خود همدلي و عدالت ايراني آباد و به دور از هر گونه بي عدالتي را برپا كنيم.

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس جمهور يكي از مهمترين كارهاي عمراني در پارس آباد را ساختن سد و جاده عنوان كرد و افزود: دولت ، مجلس و مردم بايد دست در دست هم دهند تا با معضل بيكاري مبارزه كنيم كه اميدواريم اينان به زودي رخ دهد.

رئيس جمهور در پايان افزود: تاسيس و برقراري گمرك مرزي، افزايش بودجه شهرستان، احداث سد عمارت ، احداث سالن ورزشي مجهز براي دختران و پسران و احداث جاده را از مهمترين برنامه هاي دولت براي شهرستان پارس آباد عنوان كرد.