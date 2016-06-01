به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی، سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر در این همایش گفت: همایش قلیان‌ها را گلدان کنیم در پارک بدون دخانیات شهر بوشهر برگزار شد و تلاش می‌شود تعداد این پارک‌ها در سایر شهرهای شهرستان بوشهر ازجمله عالی شهر، چغادک و خارک افزایش یابد.

حمید حبیبی نیا افزود: هرسال چهارم تا دهم خرداد برای یادآوری عوارض ناشی از مصرف دخانیات و ایجاد عزم جدی برای مقابله با این مواد به‌عنوان هفته بدون دخانیات معرفی‌شده است.

وی تصریح کرد: در جهان مصرف دخانیات بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی دومین عامل مرگ‌ومیر شناخته‌شده است و سالانه شش میلیون نفر در جهان در اثر مصرف دخانیات از بین می‌روند.

حبیبی نیا افزود: در استان بوشهر نیز بیماری‌های قلبی و عروقی به‌عنوان اولین عامل مرگ‌ومیر شناخته‌شده است که یکی از علت‌های آن مصرف دخانیات به‌ویژه قلیان است.

وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته به‌صورت ضربتی در خصوص مبارزه با مصرف قلیان‌های میوه‌ای در سطح شهر وارد شدیم و موفقیت‌هایی نیز کسب شد اما این کار تداوم نداشت.

حبیبی نیا گفت: امسال با عزم جدی و ملی در بحث مبارزه با مصرف قلیان در اماکن عمومی ورود کردیم و هرکسی گزارشی در خصوص مصرف قلیان میوه‌ای در قهوه‌خانه‌ها و کافی‌شاپ‌ها به‌جز آنانی که مجوز دارند ارایه کند برخورد می‌کنیم.

یک روان‌شناس مرکز کاهش طلاق و کلینیک تخصصی روان پویان بوشهر نیز در این همایش گفت: بسیاری از مراجع به این مرکز دلیل درخواست طلاق خود را در سوءمصرف مواد مخدر می‌دانند.

پروین یزدان‌پرست تصریح کرد: خیلی از آن‌ها ادعا می‌کنند که قبل از ازدواج نمی‌دانستیم که همسرمان دچار اعتیاد است و خیلی‌ها نیز می‌گویند که باوجود قول همسر برای ترک ولی بعد از گذشت سال‌ها موفق به این کار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به مناسبت هفته بدون دخانیات با حضور سرپرست مرکز بهداشت شهرستان، مدیرعامل سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری، رییس اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی، کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه، کارشناس اداره بهزیستی و تعدادی از شهروندان در پارک ساحلی مروارید (پارک بدون دخانیات) برگزار شد.