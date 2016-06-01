فضای مجازی فرصت کتاب خواندن را از ما گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سارا عرفانی نویسنده جوان عرصه ادبیات کشور با حضور در برنامه شابک شب گذشته، گفت: آرزوی کتابی من این است که مردم ما کلا کتاب بیشتر مطالعه کنند. زیرا انسان‌ها با کتاب است که عمیق‌تر می‌شوند. البته متاسفانه امروزه با ورود این شبکه‌های اجتماعی و فضای اینترنت اصلاً فرصتی را برای مطالعه کتاب باقی نمی‌گذارد.

وی افزود: ما نیاز داریم که دوباره به کتابخوانی بازگردیم. زیرا متاسفانه مردم با حضور در این فضاهای مجازی و اینترنت روزبه روز سطحی‌تر می‌شوند. آن هم در این میان کتاب است که می‌تواند به افکار ما انسان‌ها عمق ببخشد.

این نویسنده ادامه داد: اطلاعاتی که در فضای مجازی رد و بدل می‌شود، خیلی به داشته‌های ما عمق نمی‌بخشد و به همین دلیل هم نیاز داریم تا هرازگاهی به سراغ کتاب برویم.

عرفانی تصریح کرد: پیشرفت تکنولوژی و به دنبال آن فراگیر شدن کتاب‌های الکترونیکی خیلی خوب است و ما هم با آن مشکلی نداریم و باید قدم قدم به همراه آن جلو برویم.