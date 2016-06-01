اختصاص ۱۹۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران مرقد امام(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملكی صادقی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد بزرگداشت بیست و هفمین سالگرد امام(ره) اظهار داشت: ناوگان حمل و نقل جاده ای لرستان با همكاری صنوف و شركت های حمل و نقل مسافر سطح استان با تمام توان آماده ارائه خدمات مطلوب به زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) است.

وی افزود: به همین منظور بیش از ۱۹۰دستگاه اتوبوس با استانداردهای فنی و تجهیزات ایمنی آماده سرویس دهی به زائران بوده و به مدیران شركت های مسافربری تأكید شده که امكانات رفاهی مناسب در داخل اتوبوس ها را تامین کنند.

معاون اداره كل حمل و نقل و پایانه های لرستان با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی با نهادها و ادارات ذی ربط در برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت امام (ره) تصریح كرد: تمامی مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی، مراكز معاینه فنی، شركت های حمل و نقل مسافر و شركت های امداد خودرو جاده ای، آماده خدمات رسانی به زائران هستند.