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۱۲ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

معاون حمل و نقل و پایانه های لرستان خبر داد؛

اختصاص ۱۹۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران مرقد امام(ره)

اختصاص ۱۹۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران مرقد امام(ره)

خرم آباد- معاون اداره کل حمل و نقل و پایانه های لرستان از اختصاص ۱۹۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائران مرقد امام(ره) در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی ملكی صادقی ظهر چهارشنبه در دومین جلسه ستاد بزرگداشت بیست و هفمین سالگرد امام(ره) اظهار داشت: ناوگان حمل و نقل جاده ای لرستان با همكاری صنوف و شركت های حمل و نقل مسافر سطح استان با تمام توان آماده ارائه خدمات مطلوب به زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره) است.

وی افزود: به همین منظور بیش از ۱۹۰دستگاه اتوبوس با استانداردهای فنی و تجهیزات ایمنی آماده سرویس دهی به زائران بوده و به مدیران شركت های مسافربری تأكید شده که امكانات رفاهی مناسب در داخل اتوبوس ها را تامین کنند.

معاون اداره كل حمل و نقل و پایانه های لرستان با اشاره به تشکیل جلسات هماهنگی با نهادها و ادارات ذی ربط در برگزاری مراسم بزرگداشت حضرت امام (ره) تصریح كرد: تمامی مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی، مراكز معاینه فنی، شركت های حمل و نقل مسافر و شركت های امداد خودرو جاده ای، آماده خدمات رسانی به زائران هستند.

کد مطلب 3674555

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