ایجاد تشکل دانشجویی سلول های بنیادی/ ابلاغ قوانین خدمات سلولی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعلی حمیدیه با اشاره به مهمترین اهداف در نظر گرفته شده در توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی بیان کرد: در نظر داریم در حوزههای پژوهش، آموزش و تجاری سازی، ورود به بازار شرکتهای دانش بنیان، فرهنگسازی و ترویج اقتصاد دانش بنیان و همچنین حوزه ارائه خدمات سلولی به پیاده سازی ۷ راه کار اساسی بپردازیم.
راهاندازی نخستین پژوهش سراهای دانش آموزی در سراسر کشور
وی از راهاندازی اولین پژوهش سراهای دانشآموزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: در نظر داریم با تأسیس پژوهشسراها در مدارس به تربیت دانشمندان آینده به گونه ای بپردازیم که نیروی انسانی را در تمام سنین دانش آموزی، جوانی و نوجوانی از طریق فرهنگسازی و ترویج دانش بنیان با فناوریهای نوین آشنا سازیم تا خروجی آن ورودی دانشگاهها باشد.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی افزود: احتمالاً اولین پژوهشسراها در تهران و کرج راه اندازی خواهد شد.
برگزاری دور دوم المپیاد دانش آموزی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در سال ۹۵
وی در ادامه از برگزاری دور دوم المپیاد دانش آموزی در سال جاری خبر داد و افزود: ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی با انجام رایزنیهای لازمه با آموزش و پرورش در نظر دارد بخش پذیرش کنکور را به آن اضافه کند.
راه اندازی تشکل دانشجویی سلول های بنیادی در کشور
حمیدیه از راه اندازی تشکل دانشجویی سلول های بنیادی در کشور خبر داد و گفت: در حوزه دانشجویی بحث تشکل دانشجویی، از آغاز برنامه ریزیها در نخستین جشنواره ملی و کنگره بینالمللی علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی به میان آمد و در نظر داریم انجمن سلولهای بنیادی دانشجویی در کشور را، راه اندازی کنیم.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی در ادامه افزود: راه اندازی المپیاد دانشجویی با همکاری وزارت علوم و وزارت بهداشت، در سال جدید سرآغاز اقدام دانشجویی ستاد خواهد بود
وی با اشاره به دیگر برنامه های سال ۹۵ گفت: پیگیری های لازم برای گسترش تعداد دانشجویان رشته دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه علوم سلولی و مهندسی بافت در حال انجام است.
حمیدیه گفت: از سوی دیگر، به منظور فعالیتهای علمی در عرصه بینالمللی در حوزه اعزام اعضای هیات علمی جوان و دانشجویان پسا دکتری به خارج از کشور فعالیتهایی صورت گرفته است تا فراگیری فناوریهای جدید و انتقال آن به داخل کشور صورت گیرد.
ارائه مبحث کیفیت شرکتهای دانش بنیان بعد از توسعه کمیت
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی گفت: در یک سال گذشته تعداد شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی کشور به بیش از ۵۰ شرکت افزایش یافته است.
حمیدیه با اشاره به رقابت شرکتهای دانش بنیان در حوزه سلولهای بنیادی بیان کرد: با توجه به توسعه شرکتهای دانش بنیان، کاری که اکنون باید بعد از پشت سر گذاشتن مسئله کمی انجام شود رسیدگی به کیفیت کاری محققان و فناوران شرکتهای دانش بنیان است تا بتوانند با توسعه در زمینه کاری خود و ورود به بازار صادرات در چرخه تبدیل علم به ثروت مثبت واقع شوند.
وی بیان کرد: با ایجاد بستر مناسب به منظور ارتباط شرکتها دانش بنیان و محققین میتوانیم موفقتر عمل کنیم و با جذب ایدهها و آشنایی شرکتها و محققان با یکدیگر به تولید محصولات دست یابیم و در نهایت با ورود به بازار بینالمللی و منطقه به تجاری سازی محصولات بپردازیم.
حمیدیه ارائه آموزشهای لازم به شرکتهای دانشبنیان برای ورود به بحث تجاری سازی، مهم ارزیابی کرد و گفت: باید با آموزش های لازم بتوانیم محققین را برای ورود به بازار آماده کنیم.
وی گفت: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اختصاص و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیتهای پژوهشی به محققان و صاحبان شرکتهای دانشبنیان، زمینه تشکیل و تقویت پایههای این فعالان علمی را فراهم خواهد کرد.
ابلاغ قوانین مصرفی در حوزه خدمات سلولی
حمیدیه حوزه سلولهای بنیادی را آینده پزشکی معرفی کرد و گفت: حوزه سلولهای بنیادی از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر قوانین کشوری در معالجه بیماران در حوزه سلول درمانی به تصویب نرسد تمام محصولات قانونی که تولید میشوند به طور قطع بدون مجوز مصرف بلا استفاده خواهد ماند و در نهایت شکست شرکتهای دانش بنیان در این حوزه را شاهد خواهیم بودیم.
وی بیان کرد: درنتیجه این مسائل ستاد توسعه علوم و فناوری سلولهای بنیادی معاونت علمی با برگزاری جلسات متعدد با معاونت درمان وزارت بهداشت، در پی ابلاغ قوانین مرتبط است تا بتواند به ارائه خدمات مراکز سلولی دست یابد و در نتیجه از تندرویها و کندرویها در بخش درمانی جلوگیری شود.
حمیدیه با اشاره به تعاملات انجام شده با سازمان غذا و دارو بیان کرد: با پیگیریهای لازم از سوی ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی، رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداشت در حاشیه جشنواره سلول های بنیادی این نوید را داد که چندین محصول سلولی در این سازمان به تصویب نهایی خواهد رسید تا بتوان این محصولات را وارد بازار کرد.
راهاندازی شورای توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در بیش از ۱۰ استان
وی با اشاره به گسترش شورای عالی استانها در حوزه سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در سال گذشته بیان کرد: در سال گذشته در بیش از ۱۰ استان شورای توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی راهاندازی شده است و همچنین ۳ انستیتو سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در شهرهای تهران، تبریز و شیراز فعالیت خود را آغاز کردند.
دبیر ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی با اشاره به تشکیل شوراهای استانی بیان کرد: در نظر داریم با تشکیل شورای عالی استانها در مابقی استانها فعالیتها را در حد گستردهتری دنبال کنیم. در سال جاری اولین شورای استانی در شهرکرد، مرکز استان چهارمحال بختیاری تشکیل خواهد شد.
برگزاری سمپوزیومهای یک روزه در حوزههای مختلف سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
حمیدیه از برگزاری سمپوزیوم در حوزه های مختلف سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی علمی خبر داد و گفت: ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی معاونت علمی با برگزاری ۱۵ سمپوزیوم در حوزه های مختلف قلب، چشم و... در سال گذشته، در نظر دارد به حوزه های جدید نیز در زمینه سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی نیز در سال جاری بپردازد.
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