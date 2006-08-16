خبرگزاري مهر - گروه دين و انديشه : تأسيس حكومت مبتني بر آموزه هاي ديني در عصر افول معنويت و ظهور مدرنيته نشان از پشتوانه هاي مستحكم فكري انديشه سياسي اسلام است كه با حضور جدي مردم به بالندگي رسيده است.

همانگونه كه بنيانگذاران نهضت نيز در تشريح ساختار نظام سياسي جديد تأكيد نموده اند الگوي حركتي اين نظام سيره و عملكرد سياسي رسول خدا در مدينه و امير مومنان در كوفه مي باشد.

از اين رو به جرات مي توان گفت مهمترين دغدغه نظام جمهوري اسلامي ارائه حكومتي ديني مبتني بر تفكر ولايت محور شيعي و سيره سياسي پيشوايان معصوم در دوران حاكميت سياسي آنان بوده است.

گرچه مطالعه سبك و سيره سياسي معصومين اختصاص به دوران حاكميت آن بزرگواران ندارد و در دوران غصب حاكميت الهي آنان نيز پژوهش ها تنها ناظر به سيره سياسي پيشوايان معصوم از موضع يك حاكم سياسي است. يعني دوراني كه آنان رسما قدرت و زعامت سياسي بر مردم را عهده دار بودند.

امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي در بيان عملكرد نظام سياسي جديد، بر سيره و عملكرد سياسي رسول خدا(ص) و امام علي(ع) در كوفه تاكيد كرد. بر اين اساس، همچنان كه از عنوان سيره بر مي آيد اين مجموعه درصدد بيان سبك و الگو از عملكرد معصومان(ع) در زمينه مسائل مربوط به سياست و حكومت است و كوشش مي كند اصول حاكم بر اين عملكرد را در نظام سياسي ديني و مواجهه آن با موضوع هاي گوناگون درون حكومتي ارائه دهد.

كوشش مؤلف در اين كتاب نخست تحليل عملكرد و رفتار شناسي حاكمان معصوم در عرصه سياست و حكومت است. محور ديگر اين كتاب بر شناخت روش و سيره سياسي است ائمه معصومين تاكيد دارد .



كتاب "سيره سياسي معصومان در عصر حاكميت" در جهار فصل تنظيم شده است: 1- كليات، 2- رفتار سياسي معصوم در ارتباط با مردم، 3- رفتار سياسي حاكمان معصوم در ارتباط با كارگزاران حكومت، 4- موضع گيري حاكمان معصوم در برابر گروه هاي مخالف نظام.