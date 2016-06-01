سامانه نظام اطلاعات بازار کار در استان ایلام راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، علیرضا زرگوش در جلسه شورای اشتغال استان ایلام با بیان اینکه سامانه نظام اطلاعات بازار کار با هدف دسترسی متقاضیان شغل در استان راه اندازی می شود، اظهارداشت: تمام نیازهای بخش اشتغال، بیکاری، عرضه نیروی کار و تقاضای دستگاه های اجرایی در حوزه به کارگیری افراد در این سامانه قابل دسترس خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه همه کسانی که در زمینه اشتغال و بازار کار نیاز به اطلاعات دارند با مراجعه به این سامانه می توانند اطلاعات مورد نظر را کسب کنند، افزود: مقدمه های راه اندازی این سامانه فراهم شده که پس از تایید نهایی راه اندازی می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام به افزایش نرخ اشتغال در استان اشاره کرد و بیان داشت: نرخ مشارکت اشتغال استان در سال ۹۳ رقم ۳۵.۳ بوده که این نرخ در سال گذشته به ۳۶.۵ درصد افزایش یافته و نرخ بیکاری در استان سال گذشته ۱۱.۶ درصد بوده که از این حیث در رتبه ۱۵ کشور قرار داریم.

زرگوش در پایان یادآور شد: عدم تطبیق نیازهای بازار کار با آموزش نیروی انسانی از چالش های بازار و اشتغال در استان و کشور است که این موضوع بایستی با کار کارشناسی و همکاری دستگاه های ذیربط مرتفع شود.