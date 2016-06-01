به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، ویژه‌برنامه زندگی به سبک روح‌الله (ره) از ۱۰ خرداد ماه در تمامی مناطق ۲۲گانه اجرایی شده و تا روز ۱۵ خرداد ادامه خواهد داشت.

حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این‌باره گفت: ویژه‌برنامه فرهنگسرای امام روح‌الله در حرم مطهر امام(ره) در روز پنجشنبه ساعت ۵ بعدازظهر، نزدیک‌ترین نقطه به حرم حضرت امام (ره) در فضای هزار متر مربع آماده خدمت‌رسانی فرهنگی و اجتماعی برای زائران حرم امام (ره) است.

وی افزود: این برنامه در روز پنج‌شنبه تا ساعت ۱۲ شب و از روز جمعه ساعت ۸ صبح میزبان شهروندان و زائران خواهد بود.

ناصری‌پور با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ عنوان برنامه فرهنگی و هنری برای مخاطبان اجرا می‌شود، در معرفی این برنامه‌ها تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع حضرت امام(ره)، تبیین دیدگاه‌ها و اندیشه‌های سیاسی، فرهنگی حضرت امام (ره)، همچنین برگزاری غرفه مهد کودک برای فرزندان کوچک خانواده‌ها با برنامه‌های مخصوص به ایشان خواهد بود. علاوه بر آن یک مجموعه نمایشگاه نیز فرهنگسرای انقلاب در حوزه سیر مبارزات انقلاب اسلامی تا رحلت حضرت امام (ره) و نمایشگاهی دیگر از سوی فرهنگسرای معرفت با موضوع امام دل‌ها که صحبت‌های عرفانی و اخلاقی را ارائه می‌دهد، برگزار خواهد شد.

معاون فرهنگی سازمان در ادامه به برگزاری یک کارگاه نقاشی از سوی منطقه ۱۷ و فرهنگسرای بهاران در فضای بیش از ۳۰ متر اشاره کرد و افزود: ۱۲ هنرمند از منطقه ۳ تصویرسازی از تصاویر حضرت امام (ره) ‌ به صورت ویژه و حرفه‌ای به صورت زنده، صبح روز ۱۴ خرداد برگزار می‌کنند.

همچنین کارگاه نقاشی خط با موضوعات مربوط به انقلاب توسط مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۴ ارائه می‌شود. از برنامه‌های دیگر گرفتن عکس یادگاری با عنوان «امام مهربانی‌ها» است که آن را مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۹ اجرا خواهد کرد تا زائران بتوانند با موضوعات ۱۴ خرداد و ۱۵ خرداد عکس یادگاری بگیرند.

به گفته حجت الاسلام حسن ناصری‌پور برگزاری برنامه‌های ویژه رحلت حضرت امام (ره) در سه نقطه اجرا می‌شود. یکی فرهنگسرای موقت امام روح الله در جنب حرم مطهر. دیگری در گلزار شهدا از سوی فرهنگسرای رضوان با عنوان «ره بر ره یافتگان» و محل بعدی در فرودگاه مهرآباد خواهد بود. البته همزمان با گرامیداشت شهدای قیام پانزده خرداد نیز برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت منطقه ۱۵ در جاده خاوران و جنب مسجد سیدالشهدا (ع) اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره دیگر برنامه‌هایی که در این روزها اجرایی می‌شود، بیان کرد: یکی از کارگاه‌های ویژه نمایش دیدگاه‌های حضرت امام (ره) در خصوص جریانات تکفیری است که با توجه به موضوعات روز جهان اسلام توسط مدیریت فرهنگی هنری مناطق ۱۴ و ۲۰ اجرا می‌شود. همچنین اجرای نمایش میدانی توسط مدیریت نمایش معاونت هنری سازمان در حوزه موضوعات انقلابی و با فضای ایام ارتحال برگزار می‌شود. علاوه بر آن ۱۵ اینفوگرافی مربوط به تحریف حضرت امام (ره) که اصول و دیدگاه‌های اصلی انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام است، در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به محصولات متنوعی که مدیریت محصولات برای این چند روز تدارک دیده است، افزود: نقاشان حوزه مقاومت بسیج سازمان نیز با استقرار در این فرهنگسرای موقت به تصویرسازی چهره‌های انقلاب و چهره‌های زمان جنگ می‌پردازند.

شهروندان برای حضور در این ویژه برنامه‌ها می‌توانند ۱۳، ۱۴ و ۱۵ خردادماه به فرهنگسرای روح‌الله واقع در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) و فرهنگسرای رضوان به نشانی: بهشت زهرا(س)، ورودی گلزار شهدا، مقابل جایگاه تاریخی جلوس حضرت امام خمینی (ره)، فرودگاه مهرآباد و در روز ۱۵ خرداد در جاده خاوران، جنب مسجد سیدالشهدا (ع) مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با سامانه گویای ۱۸۳۷تماس بگیرند.