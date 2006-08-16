نخستين كمپ اختصاصي تنيس احداث مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر خروشي ضمن بازديد از امكانات و فضاهاي تنيس شيراز و استان توافقنامه احداث كمپ تنيس در شيراز را با اداره كل تربيت بدني استان فارس به امضاء رساند.

دراين جلسه كماله مديركل تربيت بدني فارس ضمن مساعدت، بنا به خواسته فدراسيون موافقت كرد تا 15 هزارمترمربع زمين از اراضي زمين هاي انجيره شيراز واقع در شهرك گلستان را براي احداث كمپ تنيس و ايجاد حداقل 10 زمين تنيس به همراه امكانات اسكان و رفاهي را به آن فدارسيون اختصاص دهد تا در اختيار هيات تنيس استان قرار گيرد.

در اين جلسه مقرر شد پس از انجام مقدمات اوليه و تخصيص اعتبار براي احداث كمپ تنيس از سوي سازمان تربيت بدني اقدامات بعدي صورت پذيرد.در اين جلسه خليلي رئيس هيات تنيس استان فارس نيز حضور داشت.