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۲۵ مرداد ۱۳۸۵، ۱۴:۵۶

/ بدنبال سفر رئيس فدراسيون به استان فارس/

نخستين كمپ اختصاصي تنيس احداث مي شود

بدنبال تاكيد و قول حمايت رياست سازمان تربيت بدني در جلسه اخير با فدراسيون تنيس مبني بر توسعه تنيس در سطح كشور و ارتباط با مراكز استاني، عليرضاخروشي در ادامه چندمين سفر استاني خود با سفر به استان فارس با مديركل تربيت بدني و رئيس هيات تنيس فارس ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر خروشي ضمن بازديد از امكانات و فضاهاي تنيس شيراز و استان توافقنامه احداث كمپ تنيس در شيراز را با اداره كل تربيت بدني استان فارس به امضاء رساند.

دراين جلسه كماله مديركل تربيت بدني فارس ضمن مساعدت، بنا به خواسته فدراسيون موافقت كرد تا 15 هزارمترمربع زمين از اراضي زمين هاي انجيره شيراز واقع در شهرك گلستان را براي احداث كمپ تنيس و ايجاد حداقل 10 زمين تنيس به همراه امكانات اسكان و رفاهي را به آن فدارسيون اختصاص دهد تا در اختيار هيات تنيس استان قرار گيرد.

در اين جلسه مقرر شد پس از انجام مقدمات اوليه و تخصيص اعتبار براي احداث كمپ تنيس از سوي سازمان تربيت بدني اقدامات بعدي صورت پذيرد.در اين جلسه خليلي رئيس هيات تنيس استان فارس نيز حضور داشت.

 

کد مطلب 367467

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