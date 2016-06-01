تفاهم‌ نامه ساخت ۱۰۰۰ واحد مسکن محرومین در کرمانشاه به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه ساخت یک هزار مسکن برای محرومین در کرمانشاه ظهر امروز چهارشنبه با حضور مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، تابش رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اسدالله رازانی استاندار کرمانشاه در محل استانداری به امضا رسید.

استاندار کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: بر اساس این تفاهم نامه ساخت هزار مسکن در مناطق محروم استان صورت خواهد گرفت.

رازانی افزود: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی ۶ میلیارد تومان نیاز است که ۳ میلیارد توسط بیناد مسکن و ۳ میلیارد تومان نیز توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: استانداری کرمانشاه نیز زمینه لازم را برای ساخت این واحدها فراهم خواهد کرد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به پرداخت تسهیلات ۱۵ میلیونی برای ساخت این واحدها، تصریح کرد: علاوه بر این برای هر واحد ۶ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض اعطا می شود.

رازانی با اشاره به اقدامات ارزشمند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کشور، گفت: تا کنون ۲۵ مدرسه در استان کرمانشاه توسط این ستاد ساخته شده و ۱۰ مدرسه دیگر نیز احداث می شود.