محمود منصوري مدافع تيم فوتبال سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر دراصفهان با بيان اين مطلب افزود: يكسال ديگر با سپاهان قرارداد دارم و در اين مدت نيز با افتخار، تمام تلاشم را براي سربلندي اين تيم انجام خواهد داد.

وي افزود: سپاهان امسال با حضور لوكابوناچيچ از لحاظ فني تغييرات مثبتي كرده است و هواداران در انتظار بازيهاي خوب از ما باشند.

منصوري با اشاره به ديدار نهايي جام حذفي كشورگفت : با توجه به قرعه كشي، بازي برگشت در اصفهان برگزار مي شود كه اين مزيت بزرگي است و با توجه به حمايت هواداران سپاهان كه همواره همراه اين تيم بوده اند عنوان قهرماني را براي اين تيم محبوب اصفهاني به ارمغان خواهيم آورد.