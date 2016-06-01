به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر نخعیراد ظهر چهارشنبه در نشستی خبری كه در سالن جلسات تالار شهر مشهد برگزار شد، اظهار كرد: مواد متعددی از قانون اساسی وجود دارد که بیانگر نقش اساسی شوراها در امور شهر است.
وی بابيان اينكه تصمیمگیری در مدیریت شهری جزو وظایف شوراها است، گفت: شورای اسلامی شهر مشهد در پی ادعای شورای عالی شهرسازی و معماری بیانیهای صادر کرد که یکی از مفاد مهم آن اعتراض به حذف شهرداری و مدیریت شهری از تصمیمگیری در امور شهری است.
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسلامی شهر افزود: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نقش نظارتی دارد و نمیتواند مستقیما برای مدیریت امور شهری تصمیمگیری کند.
وی در باره دو پروژه «مشهد مال» و «جهان مال» گفت: مجوزهای این دو پروژه قبل از شورای چهارم صادر شده است و حالا شورای عالی شهرسازی خواستار تغییر مجدد کاربری این پروژه از تجاری به فضای سبز شده است در حالیکه کاربری تجاری پروژه جهان مال در کمیسیون ماده پنج صادر شده است، پروانه ساخت اخذ شده و وجوه پروانه نیز پرداخت شده است.
نخعي افزود: کمیسیون ماده پنج، زیر مجموعه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است پس اگر تخلفی در این زمینه روی داده است نباید انگشت اتهام را به سمت شهرداری نشانهگیری کنیم.
وی خاطرنشان كرد: این پروژه حقوق مکتسبه دارد یعنی در قالب کاربری تجاری، فضای سبز نیز در آن جانمایی شده است.
نخعی راد همچنين به ارتفاعات جنوبي مشهد اشاره و اظهار کرد: ارتفاعات جنوبی، خط قرمز شهر به شمار میآیند و شورای شهر و مدیریت شهری برای حفظ آن هزینه میکند تا آنجا که بسیاری از پروانههای ساخت صادر شده در ارتفاعات باطل شد.
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